Политика

Рейтинг политической активности. Несдержанность и выдержка

Псковская Лента Новостей представляет обозрение ярких событий, персон и их поступков в политической жизни региона на первой неделе последнего месяца 2020 года.

Как всегда, наш штатный комментатор - Господин Рейтингомер - выставляет субъективные оценки по пятибалльной шкале тем или иным участникам общественно-политических взаимоотношений: плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

-5 Депутат Госдумы Александр Васильев и псковские коммунисты

Минувшая неделя запомнилась прежде всего двумя нелепыми попытками поквитаться с журналистами путем написания доносов. Началось с того, что псковский депутат Госдумы, лидер общественной организации «Убитые дороги» Александр Васильев пожаловался ни много ни мало министру внутренних дел Колокольцеву на постоянного автора колонок на сайте ПЛН и ведущего передач на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, «резонёра» Константина Калиниченко из-за его авторской публикации «Популисты и иждивенцы у власти».

В заявлении депутат Васильев указал, что автор публикации в оскорбительной и уничижительной форме высказывается о депутате Государственной думы Васильеве и некоторых его коллегах. По мнению заявителя, в статье имеются факты неуважения к власти и обществу. Кроме того, парламентарий посчитал, что в публикации Константина Калиниченко есть проявления экстремизма. В результате уже в среду, 2 декабря, наш коллега вынужден был давать объяснения сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом (того самого Центра «Э»).

Дурной пример, как ему и полагается, оказался заразителен: через пару дней прокурору Псковской области было отправлено заявление за подписью первого секретаря псковского обкома КПРФ с требованием привлечь к ответственности автора и ведущего программы «Культурная контрреволюция» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогера ПЛН Юрия Стрекаловского. Коммунистов возмутили «негативные высказывания о деятельности членов партии» в колонке Юрия под заголовком «О памяти и глупости», где он подверг критике позицию сторонников компартии по вопросу переименования сквера на Четырех углах в Пскове и их активизацию на финишной прямой общественного голосования по выбору названия для реконструированного сквера.

Примечательно, что аккурат 2 года назад, под конец 2018-го, из колонки на сайте ПЛН и программы в эфире «Эхо Москвы» в Пскове Светланы Прокопьевой родилось прогремевшее на всю страну (и даже далеко за её пределы) уголовное дело.

Во всех этих случаях попытки давления на журналистов приводили - по принципу известного «эффекта Стрейзанд» - к более широкому распространению и освещению тех тезисов, с которыми боролись инициаторы разбирательств. Однако, как это ни прискорбно, всё равно находятся желающие «заткнуть рты» журналистам с помощью правоохранительных органов.

Редакция ПЛН и господин Рейтингомер однозначно считают такие попытки - как и любые попытки судить за мнение - категорически неприемлемыми. А в случае с депутатом Васильевым еще и злоупотреблением своим депутатским статусом. По нашему мнению, для политиков, воспользовавшихся таким грязным инструментом, этот поступок должен становиться их политическим приговором.

-4 Члены регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией

Усилия властей в борьбе с коронавирусной инфекцией в Псковской области вызывают все больше критических замечаний. В первую очередь жалобы порождают реакции первичного звена здравоохранения на вызовы к больным, проблемы с оформлением больничных, непродуманная реализация информирования о результатах тестов, неэффективно работающая горячая линия по номеру 122, операторами которой посажены студенты ПсковГУ, неспособные вразумительно ответить на конкретные вопросы. Особенно негативную реакцию вызывают противоречивые данные статистики и оправдательные комментарии к критическим публикациям СМИ, вызванными работой системы здравоохранение и некорректности статистических данных.

Новую волну породила так называемая история со «свечкой» в 1130 выявленных зараженных за 5-6 декабря плюс еще 284 человека за воскресенье (для сравнения — за весь весенний период пандемии в Псковской области было выявлено всего 910 зараженных), о которой предупреждал губернатор. При этом изначально сообщалось о том, что в одной из псковских лабораторий обнаружили порядка 600 тестов, которые не обрабатывались на протяжении 10 дней, затем были даны прогнозы, что обработка «зависших» тестов в Санкт-Петербурге (пусть даже с дополнительно выявленными «зависшими» мазками) даст прирост заболевших примерно в 500 человек -однако результат превзошел эти прогнозы более чем в 2 раза. И при этом уже после обнародования реальных цифр о «свечке» продолжают раздаваться жалобы, что люди всё еще ждут результаты тестов аж за 17 ноября - то есть сданных почти 3 (!) недели назад.

Михаил Ведерников подверг критике историю с «зависшими» тестами и распорядился провести проверку.

-3 Валерий Василевский, главврач Невельской межрайонной больницы и депутат Псковского областного Собрания

Г-н Василевский на минувшей неделе стал фигурантом локального скандала: в сети была опубликована аудиозапись его беседы с невельской активисткой, многодетной матерью Екатериной Клоковой, которая не первый раз донимала главврача вопросами о закрытии инфекционного отделения. В ходе беседы врач и по совместительству депутат не сдержался и позволил себе нецензурной высказывание - хоть и шёпотом да в шутливой манере. Валерий Василевский уже поспешил принести публичные извинения, объяснив свою несдержанность эмоциональным напряжением, вызванным борьбой с коронавирусом. И по-человечески многие поняли этот срыв, однако для публичного политика, особенно накануне выборов, такие промахи всё же недопустимы.

-2 Татьяна Баринова, вице-губернатор - председатель комитета по финансам Псковской области

За прошедший ноябрь и начало декабря комитет по финансам под руководством г-жи Бариновой уже в 3-й раз пытается объявить кредитные торги, чтобы взять в коммерческом банке 2 млрд рублей для покрытия дефицита областного бюджета. Предыдущие торги были отменены 30 ноября, и тогда сообщалось, что прорабатывается вопрос о возможной финансовой помощи федерального центра под символическую процентную ставку в 0,01% годовых. Однако спустя неделю стало понятно, что этим надеждам не суждено сбыться, и регион вновь ищет коммерческую кредитную линию со ставкой не более 5,25% годовых (на «тело кредита» в 2 млрд рублей - это почти 128 млн рублей в счет обслуживания долга). Нетрудно предположить, что такое тяжелое завершение финансового года ещё вызовет критику со стороны оппозиции и будет использовано в будущем электоральном цикле.

-1 Наталья Ильина, ректор ПсковГУ

К концу 2020 года «опорный вуз региона» - ПсковГУ - подошел с очередным публичным скандалом, в котором есть уже хорошо известные наблюдателям элементы: критические заявления студентов и отрицание проблемы со стороны администрации вуза вместо конструктивного диалога (хотя бы в сфере пиара).

Напомним, студенты юрфака выступили против переезда с насиженного места на улице Красноармейской, где есть оборудованные для специальных занятий аудитории, в новый корпус на Льва Толстого - да ещё во время пандемии и накануне сессии. Своё обращение они опубликовали на сайте губернатор60.рф.

Однако вместо внятного объяснения позиции руководства вуза последовали лишь заявления в духе «всё не так, никто не жалуется». То есть публичная работа ведется на внешнюю аудиторию, вместо того, чтобы обсуждать и совместно решать проблему с учащимися.

В очередной раз демонстрируется неприемлемость ректоратом какого-либо иного, в том числе критического мнения, на развитие вуза.

0 Евгений Михайлов, экс-губернатор Псковской области

Бывший руководитель Псковской области накануне большого электорального цикла напомнил о себе конспирологическими рассуждениями в эфире ютуб-канал Сергея Задумова «Русский интерес» о причинах публикации чёрного пиара против писателя и лидера новой партии «За правду» Захара Прилепина в телеграм-канале «Генерал СВР». В анонимной публикации политик и бывший участник боевых действий на Донбассе Прилепин был презентован как представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, застигнутый с поличным. Г-н Михайлов заявил, что вбросы против Прилепина объясняются «борьбой кремлевских башен», и при этом могут быть следствием борьбы политтехнологов за бюджеты, или даже местью со стороны КПРФ, на чьих избирателей гипотетически претендует новая партия «За правду», а также интригами по поводу попыток объединения партии Прилепина с «Родиной». В общем, всячески демонстрировал, что держит руку на пульсе всех этих внутрипартийных интриг.

Здесь надо заметить, что Евгений Эдуардович регулярно выступает в качестве гостя-соведущего в стримах на упомянутом канале, нередко вместе с небезызвестным Игорем Стрелковым (Гиркиным) — и постоянно дает оценки политическим событиям, а также делает многозначительные прогнозы. Так что, казалось бы, ничего нового. Но несколько необычным в данном случае нам показалось то, что фрагмент про Прилепина вскоре появился в виде подробной новости-пересказа на одном из третьестепенных околополитических сайтов. И публикация неуловимо напоминает стилистику памятного тем, кто давно наблюдает за псковской политикой, т.н. «зелёного» сайта, функционировавшего в бытность Михайлова губернатором.

Догадки-догадками, но 4 года назад г-н Михайлов пытался баллотироваться в депутаты Госдумы от Псковской области как раз от «Родины», но что-то пошло не так. Можно предположить, что сейчас, перед новым забегом в нижнюю палату российского парламента, экс-губернатор вновь подыскивает себе площадку для выдвижения среди т.н. «патриотических» партий. Однако пока такие публичные выступления выглядят скорее как конфуз, а не как серьезная заявка на возвращение в политику.

+1 Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области

Несмотря на то, что в последние месяцы над руководителем комитета по образованию постоянно сгущались тучи, губернатор делал выговоры, а Господин Рейтингомер ставил минусы, пессимистические прогнозы пока не оправдались. Напротив в субботу, 5 декабря, во время визита в Псковскую область министра просвещения РФ Сергея Кравцова, Александр Седунов не получил публичной порки или тем паче предложения написать заявление, о чем «пророчили» некоторые горячие головы из числа авторов местных телеграм-каналов. И это несмотря на то, что в его ведомстве весь год наблюдались серьезные проблемы, в первую очередь - по части освоения средства в рамках нацпроекта: «священной коровы» современного российского чиновничьего мира.

Министр осмотрел достраивающийся детсад в Неёлово, обсудил ситуацию с горячим питанием школьников, заметив, что на портале госуслуг у Псковской области по этой части, якобы, очень позитивные отклики, а также - уже за закрытыми дверями с губернатором Михаилом Ведерниковым - вопросы строительства школ в приграничных районах. Такой благостный визит вполне можно засчитать в актив руководителя профильного комитета.

+2 Дмитрий Быстров, глава Островского района

4 декабря в Острове торжественно открыли отреставрированные цепные мосты - символ и гордость города. На церемонии губернатор предложил сделать подсветку церкви Николы Чудотворца XVI века, чтобы она гармонировала с новым освещением мостов, на что глава муниципалитета тут же пообещал «проработать вопрос» и попутно заявил, что по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» приведена в порядок территория парка и набережная реки Великой, которая прилегает к памятнику архитектуры. В планах - благоустройство сквера и проведение расчистки элементов древней крепости. «Это позволит сформировать единое пространство, которое наверняка станет визитной карточкой Острова и даст новый виток развития внутреннему туризму», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

+3 Александр Козловский, секретарь псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы

Возглавивший чуть больше года назад псковское отделение «ЕР» г-н Козловский крайне успешно провел псковских «медведей» через непростой 2020-й год. Как и в сентябре, на выборах в Печорском и Себежском районе в минувшее воскресенье именно единороссы были триумфаторами. Этот успех особенно заметен на фоне не слишком удачного в электоральном плане для «партии власти» 2019 года - и особенно важен для псковских единороссов накануне выборов в Госдуму и областное Собрание в 2021 году.

+4 Алексей Кузьмин, избранный глава Великолукского района

Одним из главных триумфаторов минувшей недели является Алексей Кузьмин, который победил в воскресенье на досрочных выборах главы Великолукского района с очень крупным результатом в 85,47% отданных за него голосов избирателей.

Отдельно стоит отметить, что столь высокий результат является вдвойне весомым, учитывая скандальные обстоятельства досрочного сложения полномочий бывшим главой и прямым руководителем Кузьмина Сергеем Петровым.

+5 Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Самым значимым для развития Псковской области в обозримой перспективе событием стало подписание губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером пятилетней программы газификации региона.

Глава региона назвал это соглашение «огромным успехом и победой для Псковской области». «К 2025 году будут газифицированы все муниципалитеты региона. Магистральные газопроводы будут доведены в каждый районный центр», - подчеркнул губернатор, уточнив, что инвестиции со стороны Газпрома составят более 8 млрд рублей - это в 8 раз больше, чем за весь предыдущий период реализации программы.

На реализацию программы газификации Псковской области в 2021 году предусмотрено более 1 млрд рублей.

«Мы рассчитываем войти в список пилотных субъектов, где на федеральные средства будет реализована социальная газификация, то есть доведение газа напрямую до домовладений», - отметил губернатор.

Господин Рейтингомер