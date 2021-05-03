Политика

Рейтингомер: «на ковре» и под ковром

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.

Минувшая неделя выдалась поспокойнее, чем несколько предыдущих, градус политической жизни был заметно ниже. По крайней мере, ни новых громких и выходящих из ряда вон международных скандалов, ни нагнетания страстей вокруг каких-то событий внутри страны не было. Что до Псковской области, то и у нас всё было достаточно рутинно, а если и звучал регион в федеральной повестке, то как-то негромко. Хотя и тут были любопытные моменты. Скажем, экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев в Америке, где уже давно живет, издал мемуары под названием «Жар-птица: расплывчатая судьба российской демократии», и сейчас страницы этой книги обсуждают в российских СМИ.

В мемуарах достаточно неожиданно упоминается наш Псков — в той части, где описывается, как в середине 1990-х мучительно принималось решение об участии/неучастии Ельцина в выборах-1996.

По словам экс-главы МИДа, возвращаясь из Пскова в Москву президент снова затеял разговор о выборах: «Я не хочу снова баллотироваться. Кандидатом должен быть кто-то моложе, со свежими мозгами». Но затем принялся подробно обсуждать таких людей «помоложе со свежими мозгами» - Немцова и Явлинского - и признал их не готовыми к схватке с Зюгановым и Жириновским. У Козырева-идеалиста это вызвало внутренний протест: «Те, кого он упомянул, были молодыми, но уже опытными политиками. И кроме них были и другие. Почему бы не дать «молодым людям» шанс отточить свои лидерские качества на ранних стадиях предвыборной кампании и выбрать одного из них годом позднее?»

На снимке: Борис Ельцин и Андрей Козырев. 1990-е годы

Но эти мысли так и остались невысказанными: «Я не вижу альтернативы вашей кандидатуре», - сказал я трусливо», цитирует фрагмент книги дипломата обозреватель «Московского комсомольца», заключая: мол, в том разговоре во время перелета из Пскова Козырев-царедворец победил Козырева-идеалиста, а теперь Козырев-мемуарист вернул все на свои места. Напомню, что в итоге на выборы в 1996-м пошел Ельцин.

Ну да это дела давно минувших дней — а мы вернемся к актуальной повестке общественно-политической жизни региона. На минувшей неделе у нас продолжалась подготовка к сентябрьским выборам, прошли сессии областного Собрания депутатов, Псковской и Великолукской гордум, в Порхове вступил в должность избранный глава района Юрий Семенов, открылось авиасообщение между Псковом и Симферополем, а в суде продолжали слушать «дело Михаила Гавунаса», и тут согласимся с коллегой Донецким: если судить по репортажам из зала суда, пока все очень невнятно и как-то несерьезно, в духе известной присказки: медведь чижика съел.

За всеми проявлениями политической активности, публикациями СМИ и постами в социальных сетях всю неделю внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам он высказывает свое субъективное мнение и выставляет по пятибалльной шкале оценки местным политикам, общественникам и прочим публичным персонам.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

- 5 Штаб Навального в Пскове

О проблемах псковского штаба сторонников Алексея Навального я писал неделю назад, а теперь тут всё стало совсем плохо. Находящийся за границей соратник оппозиционера Леонид Волков объявил о роспуске штабов. По его словам, сохранение работы сети из-за дела об экстремизме в нынешнем виде невозможно. Активистам предложено создавать самостоятельные политические организации и работать по целому ряду направлений, в том числе на выборах.

В другой ситуации следовало бы написать что-то в духе: поживем-увидим, что тут будет происходить, и пока от прогнозов воздержимся - но не сейчас: полагаю, что ровным счетом никакой серьезной активности псковских навальнистов в условиях самодеятельности мы не увидим. Вся их предыдущая деятельность не дает оснований делать какие-то иные прогнозы.

-4 Сергей Аржаников

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области получает -4 в связи с критикой в адрес комитета, высказанной региональным омбудсменом Дмитрием Шаховым. Причем, это была даже не просто критика, а констатация того факта, что комитет по труду во время борьбы с коронавирусом нарушил закон.

«К сожалению, не все органы власти действовали в этот тяжелый период, строго соблюдая, требования статьи 18 Конституции России. Так был установлен факт нарушения прав жителя Псковской области, которому не только приостановили выплату пособия по безработице, но и сразу в этот же день лишили статуса безработного. При этом областной центр занятости и региональный комитет по труду и занятости не только нарушили закон, но и проигнорировали рекомендации уполномоченного по правам человека восстановить права жителя нашей области. Впервые уполномоченному по правам человека пришлось в суде отстаивать права заявителя. Решением суда права жителя нашей области были восстановлены», - рассказал омбудсмен в своем докладе депутатам областного Собрания о соблюдении прав граждан в 2020 году.

-3 Ирина Богачева

На минувшей неделе получила развитие история со скандальным обращением островских медиков к губернатору Михаилу Ведерникову. Напомню, что сведения, указанные в жалобе, бьют по репутации главного врача Островской межрайонной больницы Ирины Богачевой.

Как сообщили в областном комитете по здравоохранению, в настоящее время по указанным фактам проводится проверка. Сама Ирина Богачева не согласна с доводами, изложенными в опубликованной на сайте губернатора жалобе. Она уже подала в полицию и прокуратуру заявление, в котором говорит о том, что своим письмом бывший заведующий хирургического отделения Островской межрайонной больницы А. Мамаев порочит ее честь и достоинство.

«Также было проведено собрание с коллективом хирургического отделения и со всеми лицами, указанными в письме. Выяснилось, что сотрудники хирургического отделения о письме ничего не знают, письмо не писали и свои подписи под ним не ставили», - сообщили в облздраве.

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-2 Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов, Ульяна Михайлова

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии вновь решили отклонить проект регионального закона «О порядке рассмотрения петиций граждан Российской Федерации на территории Псковской области». Инициаторами его внесения выступили депутаты Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Ульяна Михайлова. При голосовании против высказались 22 парламентария, поддержали законопроект — 14.

Как считают в руководстве регионального парламента, неоднократное внесение законопроекта продиктовано политическими целями, а в том виде, в котором он сейчас представлен, документ принимать нельзя, так как он прямо противоречит федеральному законодательству. Есть отрицательное заключение и правового управления регионального парламента, и правового комитета администрации области, и прокуратуры Псковской области.

-1 Денис Матвеев

Руководитель управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев оказался «на ковре», но не у своего непосредственного руководителя — губернатора Михаила Ведерникова, а у спикера областного Собрания Александра Котова. Поводом для выволочки стали бесконечные глюки, которые посыпались с начала работы сессии: трансляция «заикалась», микрофоны не включались, два депутатских рабочих места и вовсе отвалились от системы. Не солидно для серьезного законодательного органа, на что его спикер и указал. По словам обозревателя ПЛН, покрасневший Денис Матвеев стал объяснять, что система старая, ей уже десять лет, что программистов толковых не так много в штате областной администрации, но скоро все заменят, оборудование новое купят и даже ноутбуки обновят. «Завтраки» Матвеева не слишком пришлись по душе Александру Котову. Он напомнил, что Псковское областное Собрание лишь один раз в месяц проводит сессии. «Неужели так сложно обеспечить бесперебойную работу?!» - изумился он.

0 Артур Акавов и Андрей Поляков

Отметку без знака плюс или минус по традиции ставим назначенцам недели. Как там им будет работаться и какие результаты будут — посмотрим. Пока же ставим 0 и свежеиспеченному руководителю Дирекции спортивных сооружений (управляет Ледовым дворцом Пскова), экс-претенденту на звание чемпиона мира по боксу Артуру Акавову, и назначенному на должность директора нового муниципального автономного учреждения «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» Андрею Полякову.

Кандидатуру последнего на сессии согласовали депутаты Псковской гордумы. Новое муниципальное учреждение будет управлять городским информационным центром, который откроется в Пскове, также в сферу его деятельности будут входить вопросы въездного туризма и работа с образовательными учреждениями (проведение мастер-классов и экскурсий).

+1 Николай Чувайлов

Депутат областного Собрания от КПРФ неожиданно заговорил на сессии областного Собрания. Возможно, парламентские репортеры меня тут поправят и вспомнят, что великолукский коммунист, быть может, когда-то уже выступал на сессиях, но я такого не припомню. Вдвойне удивительно, что заговорить молчаливого депутата заставил вопрос, вынесенный не КПРФ, а яблочниками Львом Шлосбергом и Артуром Гайдуком. В очередной раз они внесли в Собрание инициативу о возвращении выборов мэров Пскова и Великих Лук. Товарищ Чувайлов выступил «за», провел параллель между моделью назначения главы городской администрации и беспределом среди управляющих компаний. И пусть доводы Чувайлова тут же были оспорены его оппонентами (мол, ваша аргументация вообще не имеет отношения к сути дела), и инициативу о возвращении выборов парламентское большинство снова ожидаемо «завернуло» - как бы то ни было, отмечаю проявление активности депутата. Связано ли это с приближением выборов, остается только гадать. В любом случае — так держать! Парламент — место для дискуссий.

+2 Игорь Иванов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов вместе с коллегами провел серию мероприятий, посвященных Первомаю — одному из главных профсоюзных праздников.

Организовывать этот экшн пришлось в условиях действия коронавирусных ограничений, так что пришлось поломать голову в поисках золотой середины и баланса.

Судя по комментариям, всё получилось - и акция «Профсоюзный автобус», и мероприятия в Детском парке, и даже регата, которая прошла под лозунгами повышения зарплат и недопущения массовых сокращений.

+3 Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылев, Наталия Соколова.

Трио региональных омбудсменов отчиталось об итогах работы в 2020 году и ответило на вопросы депутатов областного Собрания. Докладами уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова, защитницы детей Наталии Соколовой и их коллеги Аркадия Мурылева, занимающегося защитой прав предпринимателей, депутаты остались удовлетворены.

Все омбудсмены в качестве лейтмотива использовали один и тот же рефрен – «прошедший год впервые для всех нас стал экстраординарным в связи с пандемией коронавируса». В целом же, по определению журналиста ПЛН, доклады прозвучали на довольно позитивной ноте: обращения отрабатывались, динамика улучшалась, депутаты благодарили уполномоченных, уполномоченные – депутатов. Впрочем, весьма тревожные моменты тоже обозначили.

Детский омбудсмен Наталия Соколова заявила о непозволительной статистике детской смертности и травматизма, а также об острой нехватке детских врачей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев рассказал о не слишком комфортных условиях ведения бизнеса в регионе, что наглядно доказывает статистика сокращения численности малых и средних предприятий - почти 6 тысяч субъектов прекратили предпринимательскую деятельность в Псковской области в 2020 году (на смену им пришли почти 2800 вновь зарегистрированных, но по итогу все равно жирный минус).

+4 Александр Братчиков

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков удостоился благодарности самого президента России Владимира Путина. Надо ли говорить, насколько значима для представителей органов государственной власти и местного самоуправления такая оценка их работы?!

Благодарственное письмо главы государства по его поручению вручил сити-менеджеру губернатор Михаил Ведерников.

Таким образом отмечено активное участие Александра Братчикова в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

+5 Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов получает максимально высокий балл по совокупности причин. Спикер регионального парламента как всегда четко, грамотно и профессионально провел очередную сессию регионального парламента. Особо отмечаю, что он был подчеркнуто вежлив и корректен по отношению ко всем депутатам, в том числе представителям оппозиции. Иногда даже приходилось проявлять заботу о здоровье коллег и напоминать им о необходимость правильно носить медицинские маски. Традиционно Александр Котов был открыт для контактов с представителями СМИ.

Ну а в День российского парламентаризма Александр Котов принял участие в заседании Совета законодателей. Встреча проходила в Таврическом дворце Санкт-Петербурга – впервые в очном формате после начала пандемии. Депутаты и сенаторы обсудили актуальные задачи, стоящие перед корпусом законодателей России.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания, eg.ru.