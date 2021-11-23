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Политика

Рейтингомер: Суды и суждения

23.11.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона и её медийного эха за авторством нашего г-на Рейтингомера. Сегодня он оценивает и взвешивает взлеты и падения на псковском политическом небосклоне срединной недели ноября - с 15 по 21 ноября. И в этот раз ему во многом помогли составить свой рейтинг представители суда и прокуратуры.

Напомним, свои субъективные оценки г-н Рейтингомер расставляет все же не на основании личных предпочтений, а на основе общественного и медийного эффекта от действий или бездействий наших героев: плюсом по пятибалльной шкале отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - ошибки, поражения и прочий негатив.

- 5
Экс-глава администрации Печорского района Юрий Конченко

Бывшего руководителя администрации Печорского района уже в третий раз (!) будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В этот раз вместе с ним на скамье обвиняемых окажется и его бывший первый заместитель Василий Уланов. Им грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Прокуратура инкриминирует экс-чиновникам заключение муниципального контракта на приобретение по программе переселения граждан из аварийного жилья 18 жилых помещений на общую сумму более 25,3 млн рублей, которые не соответствовали стандартам качества и безопасности.

«Око государево» считает, что обвиняемые приняли жилые помещения у подрядчика, хотя достоверно знали о несоответствии квартир госстандартам.

- 4
Депутат Собрания депутатов Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николай Кузьмин

Резкий на язык Николай Кузьмин проиграл суд о защите чести и достоинства «Формозы ИТ» из-за своих публикаций по скандальному делу о поставке стульев в Псковскую детскую музыкальную школу. Суд обязал политика опровергнуть в соцсети «Вконтакте» и его телеграм-канале фразы о получении компанией откатов, о дроблении группы компаний на части для ухода от общей системы налогообложения и фразу «на поддельных стульях увильнули миллиона три рублей». Также суд обязал г-на Кузьмина выплатить «Формозе-ИТ» 59 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на нотариальное заверение его публикации, их экспертизу и оплату госпошлины.

Правда, ставить точку в этом деле пока рано - в самой компании ожидают, что «яблочник» будет обжаловать это решение в Арбитражном суде Псковской области.

- 3
Глава Гдовского района Юрий Павлов

Над нынешним гдовским главой Юрием Павловым постепенно сгущаются тучи в связи с получившим уже свою порцию судебно-прокурорского внимания скандалом о переводе в категорию служебного жилья квартиры, которая должна была достаться переселенцам из аварийного жилья. (Как тут не вспомнить, что прежний глава муниципалитета Михаил Разумнов свое уголовное дело, судимость и условный срок получил аккурат за не слишком законное распоряжение казенным недвижимым имуществом!)

Напомним, районная прокуратура установила, что благоустроенная трехкомнатная квартира в Гдове на улице Никитина была предоставлена в служебное пользование на время работы и. о. заместителя главы района Алине Ивановой на основании постановления г-на Павлова. При этом квартира была приобретена за счет целевых средств, направленных госкомитетом Псковской области по делам строительства и ЖКХ для переселения граждан из аварийного жилья, и первоначально предназначалась одному из граждан, подлежащих переселению. Он умер на начальных этапах строительства нового дома, но администрация муниципалитета не стала вносить изменения в программу переселения, а вместо этого решила оказавшейся «вакантной» квартире попросту - то есть в нарушение закона - присвоить статус «служебной».

Суд по иску прокуратуры еще летом постановил признать недействительным договор служебного найма квартиры и выселении из неё незаконно проживающего в нем лица и членов её семьи.

Однако в последние две недели эту историю настойчиво вспоминают в «Телеграме», дополняя ее тревожными новеллами о том, что и летнее решение суда не выполнено, и, дескать, для разрешения казуса с жильем для чиновницы в Гдове попытались выселить из служебного помещения семью высокопоставленного сотрудника районного УВД.

Учитывая, что в следующем году в районе должны пройти выборы и главы муниципалитета, и депутатов районного Собрания - все это крайне неприятные для нынешнего руководителя телодвижения.

- 2
Председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов

И снова на проводе Гдовский район! Только теперь уже минус тут получает областной чиновник г-н Грахов, который ничтоже сумняшеся решил вновь попытать счастье в попытках пристроить на гдовской земле мусор из соседних муниципалитетов - а именно Плюсского и Стругокрасненского районов, да в придачу к нему ещё и 40% отходов из Псковского района. Это после того-то, как районные депутаты единогласно запретили прием ТБО на местную свалку из-за пределов своей гдовской вольницы!

Сергей Грахов направил письмо в районную администрацию с просьбой предоставить ответ о готовности принимать дополнительные отходы на полигон возле деревни Брагиной. Параллельно прокуратура решила опротестовать решения районного собрания, блокирующие приём в район «постороннего» мусора.

Напомним, все это происходит накануне выборного для района года. В общем, инициатива г-на Грахова тут выглядит однозначно провокационной - и если так, то цель была достигнута: соцсети гудят, депутаты записывают обращения.

- 1
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев

Ещё один председатель областного комитета попадает в наш рейтинг уже не за действие, а за слишком демонстративное бездействие: профильный чиновник (как и его старшие товарищи) предпочел буквально не заметить (по крайней мере, так это смотрится в публичной плоскости) крайне тревожную ситуацию с одним из столпов пищевой промышленности Пскова - «Псковским мясокомбинатом».

Напомним, под конец рабочей недели сначала в популярном паблике «Жесть по-псковски» появилась информация со ссылкой на работников мясокомбината о том, что им объявили об окончании работы в конце ноября, а затем и гендиректор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин внезапно не стал опровергать тяжелое положение предприятия и подтвердил, что существует угроза приостановления выпуска продукции.

В общем, на лицо угроза коллапса узлового предприятия продовольственной сети, которое ранее - до 2017 года -  стабильно показывало хорошие показатели по прибыли и на котором трудятся порядка 250 человек - а от областных властей не то что «взятия на контроль» (мы уж не будем фантазировать про переговоры и поиск вариантов кризисной поддержки как минимум для сдерживания социальной напряженности) - даже захудалого «озабочены ситуацией» мы не дождались, да хоть какой-нибудь реакции, их оценке видения ситуации. А ведь речь, напомню, не о захудалой лавочке - о целом комбинате…

0
Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов

Владимир Анатольевич в который уж раз переизбрался руководителем Торгово-промышленной палаты Псковской области. Не то чтобы это было каким-то неожиданным решением, так что просто зафиксируем эту новость как нейтральную.

+1
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина

Г-жа ректор по праву занимает место в позитивной части нашего рейтинга, поскольку на минувшей неделе показала хороший пример открытости и готовности пользоваться новыми способами коммуникации со студенческим сообществом. Больше часа она отвечала на вопросы в ходе онлайн-видеомарафона в «Телеграме».

И пусть среди ответов были нерадостные (например, фактически признание, что, несмотря на ранее озвученные строителями сроки сдачи кампуса ПсковГУ в конце года, рассчитывать на это было бы слишком оптимистично) - в целом за инициативу однозначный плюс.

+2
Журналист Светлана Прокопьева

Согласны - неожиданный участник нашего рейтинга… Но в данном случае Светлана Прокопьева выступает скорее даже не как журналист, а как заметный псковский активист либерального толка, некогда крайне близкий к псковскому «Яблоку» и её лидеру Льву Шлосбергу. Под конец минувшей недели она разразилась в своем «Фейсбуке» пространным постом по поводу некогда всячески промоутируемой ею партии «Яблоко», которая, как известно, в октябре отплатила журналистке включением в публичный «черный список» за поддержку пресловутого «Умного голосования».

В этом посте Светлана коснулась высказываний уже непосредственно бывшего патрона - г-на Шлосберга, который в «Особом мнении» на «Эхо Москвы в Петербурге» заявил, что на прошедших выборах, якобы, произошла «ценностная катастрофа, мировоззренческая катастрофа», поскольку люди, голосовавшие по советам того самого «УГ» Навального, якобы, предавали свои ценности.

«Так вот. НИКТО НИКОГО НЕ ПРЕДАВАЛ. Понимаете? - написала Светлана Прокопьева. - Не было такого: чтобы у нас, сторонников УГ, был выбор – поддержать того, кто сердцу мил, или того, кого нам Навальный предлагает. Нам некого было «предавать». [...] Осознанным должно быть голосование за кого? Подразумевается, что за «Яблоко». За единственную настоящую демократическую партию, подлинную альтернативу Путину и прочее, прочее. А за кого еще? Если ты исповедуешь либеральные и\или демократические ценности — за кого тебе голосовать, как не за «Яблоко»? Это, собственно говоря, лейтмотив всей яблочной избирательной кампании, и не только этого года. (Низкие проценты партии, как мы помним, тоже объясняются тем, что «электорат не дорос»). Так вот [...] для современного протестного электората, демократически и\или либерально мыслящего, «Яблоко» никогда не было, не успело стать или перестало быть СВОЕЙ партией. А если кто-то в этом сомневался, то все точки над i расставил Григорий Явлинский».

Чтобы быть правильно понятыми: плюс Светлане Прокопьевой мы тут ставим отнюдь не за внесение дополнительного раздрая в демократический стан, а за, во-первых, смелость посмотреть правде в лицо, невзирая на личные отношения и «тусовочные» предпочтения, и, во-вторых, за напоминание демократическим политикам, что демократическая дискуссия - эта не история, в которой у монополизировавших статус «защитников свобод» политиков есть какие-то «охранные грамоты».

Кстати, о монополиях…

+3
Руководитель Псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец

На минувшей неделе Псковское УФАС, которое уже почти 8 лет возглавляет Ольга Милонаец, отметило свое 30-летие. Отмечали заметно: с различными интервью, социальной рекламой по городу, рассказывающей об успехах службы - и, конечно, с солидным багажом резонансных и успешных кейсов, а также репутацией, которая вызывает по большей части комплиментарно-уважительные отзывы со всех сторон. По этой части в публичной плоскости с УФАС, пожалуй, мало какое ведомство может поспорить. И конечно, весомый вклад в такое реноме вносит руководитель УФАС Ольга Викторовна, за что и получает на этой неделе заслуженный юбилейный плюс.

+4
И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин

И. п. сити-менеджера областной столицы получает очевидный плюс даже не столько от придирчивого г-на Рейтингомера, сколько от жителей дальнего Завеличья, которые в ночь с 17 на 18 ноября, считай, и не заметили работ по отключению водоснабжения в районе улиц Рокоссовского и Байкова. Плановая работа была продумана и организована так, что во многих близлежащих домах водоснабжение фактически сохранялось за счет резерва в трубах даже во время отключения.

В общем, процесс и результат разительно отличались  от ситуации с массовым отключением воды в Пскове минувшим летом, когда возвращения влаги в трубы многим псковичам пришлось ждать несколько дней. В этот раз Борис Елкин лично контролировал все работы, за что и заработал заслуженный плюс в карму.

+5
Руководитель УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян

На минувшей неделе ПЛН со ссылкой на источники сообщила, что руководитель псковского УФСБ Алексей Кальян вскоре должен покинуть наш регион, поскольку в рамках ротации будет переведен на работу в Нижегородскую область.

Плюс здесь, во-первых, за явное повышение (как-никак Нижний Новгород - один из крупнейших и важнейших городов страны), а во-вторых - за то, уезжает г-н Кальян из Псковской области на высокой ноте: аккурат после того, как лично передал министру культуры РФ Ольге Любимовой более 60 культурных ценностей (прежде всего - икон), изъятых псковскими пограничниками при попытках вывезти эти самые ценности за рубеж.

Ваш г-н Рейтингомер

Теги: #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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22.11.2021, 17:060 Псковский драмтеатр представит Россию на гастролях в Узбекистане 22.11.2021, 17:014 Около 70 классов в школах Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса 22.11.2021, 16:503 Большинство респондентов ПЛН считают жесткой мерой введение QR-кодов в транспорте 22.11.2021, 16:440 Грамотно выстроенная интеграция бизнеса укрепит позиции промышленности - Герман Петрушко
22.11.2021, 16:422 Комиссия Госдумы рекомендовала лишить убившего лося депутата неприкосновенности 22.11.2021, 16:284 Сбер признали лучшим цифровым розничным банком в мире 22.11.2021, 16:142 Пьяные псковичи подрались на глазах у прохожих 22.11.2021, 15:590 «Единая Россия» просит Минфин выделить регионам порядка 100 миллиардов рублей
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