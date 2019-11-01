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Политика

Рейтинг политической активности. 1-8 ноября

08.11.2019 23:38|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Начало ноября с его Днем народного единства и годовщиной октябрьской революции традиционно дает активистам партий и движений возможность напомнить о себе. Вот и на минувшей неделе по области прошли шествия и митинги - эти проявления публичной активности под открытым небом не остались незамеченными нашим штатным комментатором. Кроме того, Господин Рейтингомер внимательно следил за развитием резонансных сюжетов, мониторил СМИ, читал социальные сети – и всё для того, чтобы сегодня представить вашему вниманию список тех, кто проявил себя и одержал победу, или, наоборот, учудил и потерял очки.

Как и прежде, наш обозреватель не претендует на объективность и истину в последней инстанции, он говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в масс-медиа.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Максимально низкий балл по итогам первой недели ноября не получает никто.

Причина в том, что ни один из политиков и общественников Псковской области не потерпел фиаско, не свалился с пресловутой «вертикали власти», не вляпался в какой-нибудь грандиозный скандал - словом, не совершил ничего такого, чтобы быть записанным в явные аутсайдеры рейтинга политической активности.

-4 Михаил Иванов

Председатель избирательной комиссии Псковской области собрался на пенсию, информируют наши источники в Доме Советов. С одной стороны, рано или поздно это должно было произойти — все-таки через год Михаилу Александровичу исполнится 70. С другой стороны, возраст в данном случае — отнюдь не главное. В принципе господин Иванов мог бы и дальше занимать этот пост — физическая форма и состояние здоровья позволяют. «Вы не стар, вы super star», - так о нем некогда высказался «политический» вице-губернатор, экс-глава облизбиркома Николай Цветков. И именно с последним связывают ожидаемые изменения в руководстве избирательной комиссии. Скорая отставка господина Цветкова с поста вице-губернатора — это уже «Секрет Полишинеля», и наиболее вероятный вариант продолжения карьеры — возвращение в кресло, которое еще помнит изгибы тела непотопляемого чиновника.

-3 Игорь Иванов

Атаман Северо-западного псковского регионального казачьего отдела, президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» подал заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении депутата Псковского областного Собрания (фракция «Яблоко») Льва Шлосберга. По мнению Иванова, 4 ноября Шлосберг в социальных сетях разместил информационный пост, текст которого оскорбляет чувства верующих. «Но тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (ныне живущие) [рож…] лица, потому как реальный смысл новой «праздничной» задумки был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами, единство обкраденных с ворами, единство бесправных с теми, у кого все права, по сути - единство жертвы с насильником», - приведена в заявлении цитата яблочника. Казак считает, что данное высказывание подпадает под статью 148 УК РФ - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Не берусь судить, как на заявление Иванова отреагирует прокуратура, но в рамках обзора политической активности отмечу непрекращающиеся попытки казака-«патриота» наехать на «либералов». И тут, по мнению Иванова и его кураторов в высоких кабинетах, видимо, все средства хороши.

- 2 Наталья Тихомирова

Руководитель областного комитета по охране объектов культурного наследия получает «-2» из-за «чрезвычайной ситуации» с Гремячей башней. Мало того, что объект культурного наследия федерального значения (кстати, самая высокая каменная башня Пскова) находится в жутком полуразрушенном состоянии, так еще во время недавнего урагана с него сорвало часть кровли. Комментарии чиновницы в духе «комитет направил документы о необходимости принять меры по обеспечению сохранности...» выглядели весьма малоубедительно. В данной ситуации нужны незамедлительные и решительные действия, а не чиновничья переписка и неспешная выработка комплекса мер. Честно говоря, здесь можно было бы и поставить и более низкую оценку, если бы мы наблюдали полное игнорирование проблемы. Однако, пусть и с очевидным опозданием, реакция на ЧС последовала. 

-1 КПРФ и ЛДПР

Региональные отделения парламентских партий провели в Пскове свои мероприятия — жириновцы митинговали по случаю Дня народного единства, коммунисты отмечали 102-ю годовщину «Великого Октября».

При всей очевидной разнице акций было тут и общее: небольшое количество участников, дежурные (лишенные большого смысла и чувств) заявления, в общем - ничего интересного и нового.

Если называть вещи своими именами - партийцы просто отбывали номер и проводили всё для галочки. 

Так организовывать мероприятия еще может позволить себе партия власти, но не оппозиционные объединения, которым надо бороться за место под солнцем, привлекать под свои знамена новых сторонников, а значит необходимо искать новые формы работы, быть яркими и интересными. 

0 Федор Турыгин

Процесс ротации кадров в органах госвласти Псковской области продолжается. Вместо Виктории Ивановой, которая после ухода одного из самых профессиональных медиаменеджеров региона Олега Добрынина исполняла обязанности начальника управления информационной политики, руководить этим структурным подразделением администрации призван Федор Турыгин. О новом проводнике информационного курса известно немногое: молод, приехал из-за пределов области, ранее руководил отделом внешних связей «Центра исследований сетевого общества», на внештатной основе сотрудничал с АНО «Центр этнорелигиозных исследований», является основателем проекта «Семейное достояние.рф». Насколько успешен окажется в новом качестве приглашенный менеджер — покажет время.

+1 Ульяна Михайлова

Лидер псковских профсоюзов на минувшей неделе провела пресс-конференцию, в ходе которой попыталась отыграть ранее утраченные позиции. Напомню, неделю назад Ульяна Михайлова получила в нашем рейтинге -5 в связи с новым уголовным делом, возбужденным Следственным комитетом в ее отношении. Теперь ее подозревают в злоупотреблении полномочиями - по версии следствия, в 2018 году она незаконно премировала своего супруга – директора профсоюзного санатория «Хилово» на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Не отрицая самого факта выплаты солидных премий супругу, Ульяна Михайлова на пресс-конференции 5 ноября в очередной раз заявила, что не видит в своих действиях нарушений. Кроме того, она прокомментировала критические высказывания своих недавних соратников и заявила о намерении претендовать на должность руководителя Псковоблсовпрофа на новый срок (напомню, что выборы должны пройти в следующем году). Таким образом, госпожа Михайлова не сдается и пытается вести позиционную борьбу. При этом очевидно, что ситуация сложная — и вполне вероятно, что в «деле Ульяны Михайловой» возможны новые повороты — она сама не исключает появления новых уголовных дел. В частности, Ульяна Михайлова предположила, что следствие может обвинить ее в злоупотреблении или сокрытии действий с деньгами Фонда социального страхования.

+2 Лев Шлосберг

Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг намедни вновь отправился на покорение столиц. В минувшую пятницу в Петербурге он встречался с друзьями псковского «Яблока». Несмотря на то, что на встречу собирались пускать по заранее составленному списку и по паспортам, в помещение сумел прорваться явный недоброжелатель либералов — скандально известный боец смешанных единоборств, националист Вячеслав Дацик. По свидетельству очевидца — петербургского депутата Бориса Вишневского, Дацик «принес два пакета подгнивших яблок, высыпал их, всех обматерил и ушел». Вернее, даже «сбежал, как только была вызвана полиция». Впрочем, тут следует отметить, что Шлосберг Дацика не испугался (смотрите фото из соцсетей), хотя питерский мастер «боев без правил» будет пострашнее псковских казаков. Напомню, что ранее он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, помещен в психиатрическую клинику, откуда бежал в Норвегию, где попросил политического убежища (в этом ему было отказано). В Норвегии Дацик был приговорен к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. По отбытии срока его депортировали в Россию, где приговорили к пяти годам лишения свободы. В 2016 году Дацик вышел на свободу — но не успокоился... Куда более приятными для Льва Шлосберга были встречи в Москве. Музыкант Вася Обломов, политолог Екатерина Шульман, один из «отцов» «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналисты столичных СМИ - таков был круг общения псковского яблочника в ходе поездки в столицу за месяц с небольшим до партийного съезда, на котором пройдут выборы председателя организации.

Отчетно-выборный съезд «Яблока» пройдет 14–15 декабря.

Естественно, в ходе турне Шлосберга спрашивали о том, будет ли он претендовать на этот пост. Как и прежде, прямого ответа на вопрос он не дает: говорит, ни одна региональная партийная организация, включая псковскую, еще не заявила о своей позиции по выборам председателя партии, и я лично тоже свою позицию заявлять не буду – «это неэтично».

+3 Елена Полонская

Исполняющая обязанности главы Пскова в преддверии решающей сессии, на которой депутаты гордумы будут выбирать высшее должностное лицо города, продолжает зарабатывать очки. Госпожа Полонская проводит встречи с коллегами, устраивает рейды в городе, контролирует использование денежных средств, выделенных за счет экономии расходов муниципального парламента. Кроме того, стало известно о том, что инициативная группа просит депутатов гордумы, которые и будут выбирать из своего состава высшее должностное лицо муниципального образования, поддержать кандидатуру Елены Полонской. В адрес мундепов поступило соответствующее обращение, под которым свои подписи поставили уже 254 жителя города из разных микрорайонов. Об этом ПЛН сообщила жительница города Наталья Уланова, один из инициаторов сбора подписей.

Отметим, что ранее кандидатуру Полонской на пост главы Пскова утвердила «Единая Россия»: в ходе конференции городского отделения партии - стала победителем тайного голосования. За нее проголосовали 58 делегатов, другого претендента — председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина — поддержали 43 человека.

+4 Власти Великих Лук

Выставляя в рейтинге политической активности высокую оценку команде главы города Великие Луки Николая Козловского, отмечаю, прежде всего, количество участников праздничных мероприятий 4 ноября. По подсчетам организаторов, на празднование Дня народного единства в «южной столице» региона вышли порядка 7,5 тысяч человек. То есть - каждый 12-й великолучанин! Организаторам митингов в Пскове есть у кого поучиться. Если попробовать спроецировать ситуацию на другие города, то, скажем, в Москве День народного единства должен был бы праздновать примерно миллион человек, а в Пскове - тысяч 16. Предположу, что если бы великолукские власти, контролирующие ситуацию в городе «чуть более чем полностью», поставили себе целью улучшить этот показатель — легко поставили бы и новый рекорд.

»+5 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский, глава патриаршего совета по культуре в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства представил президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Тем самым митрополит Тихон в очередной раз подтвердил, что с учетом имеющихся у него связей, административного веса и опыта он является одним из наиболее влиятельных общественно-политических деятелей Псковской области. 

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политактивности. 3-9 августа
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