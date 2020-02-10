Рейтинг политической активности. 9-15 февраля

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона. Свои оценки по пятибалльной шкале выставляет Господин Рейтингомер. Как и прежде, на объективность и истину в последней инстанции наш штатный комментатор не претендует. Говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса, общественников, гражданских активистов выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в масс-медиа и социальных сетях.
- 5 Александр Кузнецов
Бывший вице-губернатор Псковской области получил 5 лет колонии строгого режима за взятку. В принципе могло и быть и хуже — гособвинение просило для Кузнецова почти вдвое больший срок. Так что еще легко отделался - отчего и звучит предположение: мол, обжаловать приговор экс-чиновник, возможно, не будет. Ведь пойдешь по инстанциям - наказание могут и ужесточить, а вот чтоб оправдали — это вряд ли.
Приговор псковского суда — грустная развязка резонансной истории и печальный поворот в карьере госуправленца, когда-то вытянувшего «счастливый билет». Но верно говорят: от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
- 4 Псковское «Яблоко»
Региональное отделение партии «Яблоко» проигнорировало первую избирательную кампанию этого года — выборы главы Печорского района. 13 февраля истек срок выдвижения кандидатов — претендента от Шлосберга и Ко так и не появилось. Это тем более странно, если учесть, что за последние годы мы уже начали привыкать к успехам яблочников в муниципалитетах Псковской области. Поэтому вновь ожидали, что «Яблоко» может найти какого-то сильного местного жителя.
Тем более, что граничащий с Евросоюзом Печорский район — во многих отношениях важный и заметный.
- 3 Денис Иванов
Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме затеял какую-то странную игру. Вначале вызвал своего «заклятого коллегу» Григория Турчина на радиодуэль в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове, а потом... не пошел на поединок. Как было объявлено в начале программы, отсутствие Иванова связано с состоянием его здоровья. Однако то, что это - «левая» отмазка, стало понятно еще во время передачи. Пока за руководителя фракции отдувалась глава города Елена Полонская, на странице Иванова в Инстаграме появилось фото — депутат за рулем БМВ, в солнцезащитных очках и с обращенным к фотокамере следом от губной помады на гладко выбритой щеке.
Что этим демонстративным жестом хотел сказать мундеп, до конца не понятно. Ладно бы еще тихо «соскочил» (передумал участвовать в баттле, кто-то что-то подсказал манкировать и т.п. — всякое бывает) — но нет! Иванов зачем-то решил привлечь к себе внимание и, видимо, послать некий месседж. Какой? Кому? Зачем? Это осталось загадкой. Так или иначе, единоросс показал свое отношение - то ли к главе города, то ли к коллегам по гордуме.
- 2 Партия «За правду»
Псковские сторонники писателя и начинающего политика Прилепина – это пока один сплошной анекдот. 1 февраля, то есть еще две недели назад, в Москве прошел учредительный съезд партии «За правду». Все, кто хотел, практически в режиме онлайн наблюдали за происходящим. Тут же обсудили и Прилепина на полиграфе, и Сигала с Охлобыстиным, и прочий креатив при партстроительстве – проехали, короче. А вот в псковском отделении партии рассказать о съезде решили… 13 февраля (возможно, из столицы пешком шли, аки Ломоносов со своих северов в столицу).
Чуть поживее и оперативнее он откликнулся на необъяснимо эмоциональный выпад Шлосберга. Напомню, что яблочник в понедельник на своем Ютуб-канале обрушился на Прилепина и компанию – мол, партия-фейк на бандитские деньги, подлые пропагандисты, подонки и т.д.
Господин Солопов ответил в пятницу вечером - в полном соответствии с детской присказкой «Обзываешь ты меня – переводишь на себя».
«Даже если допустить (о, ужас) правоту его, то получается, что подлость наша ТЕОРЕТИЧЕСКИ БУДЕТ ВИДНА через какое-то время. А вот как быть с Вашей подлостью, Лев Маркович? Она ведь УЖЕ ДАВНО ВСЕМ ВИДНА», - написал господин Солопов. Навесил на Шлосберга несколько обидных ярлыков вроде «унылый правдолюбец», «с грязными руками и такой же душой», «напрочь отсутствует совесть», «неадекватный наскок» и т.д. Ждем, что ответит яблочник – мяч на его стороне.
- 1 Владимир Никитин
Руководитель движения «Русский лад», экс-депутат Госдумы от КПРФ заявил, что рассчитывает с помощью бывших коллег по фракции провести парламентские слушания по теме… «Хронополитика, как способ овладения временем для ускоренного и опережающего развития страны». Речь тут идет о «способе овладения временем для ускоренного и опережающего развития».
Как считает псковский коммунист, «обладая даром предвидения будущего, можно воздействовать на настоящее, извлекая уроки из прошлого - так появляется возможность в четвертом измерении спрессовать время за счет уменьшения разрушительной компоненты времени и увеличения созидательной компоненты». Как говорится, без пол-литры не разберешься. Правда, Никитин выступает за другой путь познания истины – проведение парламентских слушаний. Ну действительно, чем им там заниматься в Госдуме – только про хронополитику слушать.
0 Виталий Федоров
Генеральный директор псковского завода радиодеталей «Плескава» временно возглавит региональное отделение «Справедливой России». Такое решение принято в Москве федеральным руководством партии.
Объясняется всё тем, что Олег Брячак, возглавляющий отделение СР все последние годы, - банкрот. А быть финансово несостоятельным и одновременно возглавлять партийное отделение – нельзя (о чем контролирующие органы после соответствующего сигнала от КПРФ господину Брячаку и напомнили).
Так что – у эсеров новый руководитель. Как пойдет у него на посту председателя отделения СР в тандеме с неформальным лидером – пока неизвестно.
Тем более, что не за горами – серьезные испытания: кампании в муниципалитетах по всей области.
+ 1 Григорий Турчин
Председатель бюджетного комитета Псковской гордумы показал, что способен держать удар. По крайней мере, опала и исключение из фракции «Единой России» из седла его не выбили. Не раскис, не испугался. Вызов на радиодуэль от руководителя фракции ЕР Дениса Иванова принял. Другое дело, что из-за неявки последнего на «поле брани» господину Турчину пришлось оппонировать с главой Пскова Еленой Полонской. О замене в команде ЕР стало известно в последний момент – предположу, что тактику Григорию Турчину пришлось менять. От каких-то приемов, которые вполне можно было применить в битве с господином Ивановым, в дебатах с госпожей Полонской пришлось отказаться. Что не могло не сказаться на характере поединка и его итогах.
+ 2 Артем Васильев
Региональный координатор ЛДПР на неделе публично представил отчет о работе и планы на муниципальные выборы-2020.
«ЛДПР не заключает никаких коалиций на выборах и не будет делать этого в будущем», - сказал как отрезал Васильев, отвечая на вопрос псковского яблочника-навальниста Николая Кузьмина. Тот напомнил о так называемом «умном голосовании» - стратегии, используемой представителями оппозиции на выборах, и задал руководителю регионального отделения ЛДПР вопрос на тему возможных договоренностей между партиями на выборах. Ни с яблочниками, ни с кем-либо еще псковские «соколы Жириновского» договариваться не будут. Как известно, вождь такие союзы не то что не одобряет, а категорически запрещает однопартийцам вступать в любые предвыборные коалиции.
+ 3 Олег Брячак
В уголовном деле депутата Псковской городской думы, эсера Олега Брячака – неожиданный и крутой поворот. «Россельхозбанк», ранее обвинявший бизнесмена и политика в незаконном получении кредитов, вдруг отказался от своих требований и официально более не имеет никаких претензий.
Напомню лишь, что сам Олег Брячак неоднократно заявлял о том, что никакой вины за ним нет - и он нисколько не сомневается в скором и благополучном разрешении проблем, которые создали его политические оппоненты.
+ 4 Елена Полонская
Глава Пскова оперативно и достаточно технично «разрулила» проблемную ситуацию, сложившуюся вокруг радиодуэли Иванов Vs Турчин. Повторюсь еще раз: руководитель фракции «Единой России» в гордуме вызвал исключенного из нее председателя бюджетного комитета на поединок, однако затем дал задний ход.
В сложившейся ситуации глава города избрала, возможно, единственно верный вариант – она сама отправилась на поединок в прямом эфире.
Если встреча депутатов-антагонистов обещала стать перебранкой с переходом на личности, то участие госпожи Полонской смягчило ситуацию, а сам разговор был во многом посвящен прояснению позиций сторон и их взглядов на работу депутатов.
+ 5 Митрополит Тихон
Историческому парку «Россия - моя история» в Пскове – быть. В этом нет никаких сомнений. На неделе стало известно, что на инициированный митрополитом Псковским и Порховским Тихоном проект направлено 250 млн рублей из резервного фонда президента России. Средства уже находятся на счетах Псковской области. Кроме того, к реализации проекта присоединится компания «Газпром». Отмечу, что проект по созданию в регионах России исторических парков реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. На данный момент на территории страны работает 21 исторический парк.
Господин Рейтингомер