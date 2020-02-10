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Политика

Рейтинг политической активности. 9-15 февраля

15.02.2020 11:01|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона. Свои оценки по пятибалльной шкале  выставляет Господин Рейтингомер. Как и прежде, на объективность и истину в последней инстанции наш штатный комментатор не претендует. Говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса, общественников, гражданских активистов выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в масс-медиа и социальных сетях.

5 баллов - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-  5 Александр Кузнецов

Бывший вице-губернатор Псковской области получил 5 лет колонии строгого режима за взятку. В принципе могло и быть и хуже — гособвинение просило для Кузнецова почти вдвое больший срок. Так что еще легко отделался - отчего и звучит предположение: мол, обжаловать приговор экс-чиновник, возможно, не будет. Ведь пойдешь по инстанциям - наказание могут и ужесточить, а вот чтоб оправдали — это вряд ли.

Как бы то ни было, впервые в истории Псковской области за решетку отправлен чиновник такого уровня.

Приговор псковского суда — грустная развязка резонансной истории и печальный поворот в карьере госуправленца, когда-то вытянувшего «счастливый билет».  Но верно говорят: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. 

- 4 Псковское «Яблоко»

Региональное отделение партии «Яблоко» проигнорировало первую избирательную кампанию этого года — выборы главы Печорского района. 13 февраля истек срок выдвижения кандидатов — претендента от Шлосберга и Ко так и не появилось. Это тем более странно, если учесть, что за последние годы мы уже начали привыкать к успехам яблочников в муниципалитетах Псковской области. Поэтому вновь ожидали, что «Яблоко» может найти какого-то сильного местного жителя. 

Для парламентской (в масштабах региона) партии такой «пропуск хода» - это очень плохо.

Тем более, что граничащий с Евросоюзом Печорский район — во многих отношениях важный и заметный.  

- 3 Денис Иванов 

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме затеял какую-то странную игру. Вначале вызвал своего «заклятого коллегу» Григория Турчина на радиодуэль в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове, а потом... не пошел на поединок. Как было объявлено в начале программы, отсутствие Иванова связано с состоянием его здоровья. Однако то, что это - «левая» отмазка, стало понятно еще во время передачи. Пока за руководителя фракции отдувалась глава города Елена Полонская, на странице Иванова в Инстаграме появилось фото — депутат за рулем БМВ, в солнцезащитных очках и с обращенным к фотокамере следом от губной помады на гладко выбритой щеке.

Что этим демонстративным жестом хотел сказать мундеп, до конца не понятно. Ладно бы еще тихо «соскочил» (передумал участвовать в баттле, кто-то что-то подсказал манкировать и т.п. — всякое бывает) — но нет! Иванов зачем-то решил привлечь к себе внимание и, видимо, послать некий месседж. Какой? Кому? Зачем? Это осталось загадкой. Так или иначе, единоросс показал свое отношение - то ли к главе города, то ли к коллегам по гордуме.

- 2 Партия «За правду»

Псковские сторонники писателя и начинающего политика Прилепина – это пока один сплошной анекдот. 1 февраля, то есть еще две недели назад, в Москве прошел учредительный съезд партии «За правду». Все, кто хотел, практически в режиме онлайн наблюдали за происходящим. Тут же обсудили и Прилепина на полиграфе, и Сигала с Охлобыстиным, и прочий креатив при партстроительстве – проехали, короче. А вот в псковском отделении партии рассказать о съезде решили…  13 февраля (возможно, из столицы пешком шли, аки Ломоносов со своих северов в столицу).

Главный псковский прилепинец, руководитель клуба настольных игр «Веселый игрек» Александр Солопов прокомментировал партстроительство в духе героя советской комедии: «В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной».

Чуть поживее и оперативнее он откликнулся на необъяснимо эмоциональный выпад Шлосберга. Напомню, что яблочник в понедельник на своем Ютуб-канале обрушился на Прилепина и компанию  – мол, партия-фейк на бандитские деньги, подлые пропагандисты, подонки и т.д. 

Господин Солопов ответил в пятницу вечером - в полном соответствии с детской присказкой «Обзываешь ты меня – переводишь на себя». 

«Даже если допустить (о, ужас) правоту его, то получается, что подлость наша ТЕОРЕТИЧЕСКИ БУДЕТ ВИДНА через какое-то время. А вот как быть с Вашей подлостью, Лев Маркович? Она ведь УЖЕ ДАВНО ВСЕМ ВИДНА», - написал господин Солопов. Навесил на Шлосберга несколько обидных ярлыков вроде «унылый правдолюбец», «с грязными руками и такой же душой», «напрочь отсутствует совесть», «неадекватный наскок» и т.д. Ждем, что ответит яблочник – мяч на его стороне. 

- 1 Владимир Никитин

Руководитель движения «Русский лад», экс-депутат Госдумы от КПРФ заявил, что рассчитывает с помощью бывших коллег по фракции провести парламентские слушания по теме… «Хронополитика, как способ овладения временем для ускоренного и опережающего развития страны». Речь тут идет о «способе овладения временем для ускоренного и опережающего развития».

Ясен-красен, родоначальником этого метода, по Никитину, был Сталин.  Всё там основано на четырехмерности времени.

Как считает псковский коммунист, «обладая даром предвидения будущего, можно воздействовать на настоящее, извлекая уроки из прошлого - так появляется возможность в четвертом измерении спрессовать время за счет уменьшения разрушительной компоненты времени и увеличения созидательной компоненты». Как говорится, без пол-литры не разберешься. Правда, Никитин выступает за другой путь познания истины – проведение парламентских слушаний. Ну действительно, чем им там заниматься в Госдуме – только про хронополитику слушать.

0 Виталий Федоров 

Генеральный директор псковского завода радиодеталей «Плескава» временно возглавит региональное отделение «Справедливой России». Такое решение принято в Москве федеральным руководством партии.

Объясняется всё тем, что Олег Брячак, возглавляющий отделение СР все последние годы, - банкрот. А быть финансово несостоятельным и одновременно возглавлять партийное отделение – нельзя (о чем контролирующие органы после соответствующего сигнала от КПРФ господину Брячаку и напомнили).

Так что – у эсеров новый руководитель. Как пойдет у него на посту председателя отделения СР в тандеме с неформальным лидером – пока неизвестно.

Тем более, что не за горами – серьезные испытания: кампании в муниципалитетах по всей области. 

+ 1 Григорий Турчин


Председатель бюджетного комитета Псковской гордумы показал, что способен держать удар. По крайней мере, опала и исключение из фракции «Единой России» из седла его не выбили. Не раскис, не испугался. Вызов на радиодуэль от руководителя фракции ЕР Дениса Иванова принял. Другое дело, что из-за неявки последнего на «поле брани» господину Турчину пришлось оппонировать с главой Пскова Еленой Полонской. О замене в команде ЕР стало известно в последний момент – предположу, что тактику Григорию Турчину пришлось менять. От каких-то приемов, которые вполне можно было применить в битве с господином Ивановым,  в дебатах с госпожей Полонской пришлось отказаться.  Что не могло не сказаться на характере поединка и его итогах.   

+ 2 Артем Васильев

Региональный координатор ЛДПР на неделе публично представил отчет о работе и планы на муниципальные выборы-2020.

Попутно продемонстрировал, что в роли руководителя областной партийной организации за прошедший год освоился, политику Жириновского понимает правильно, на сомнительные предложения со стороны не ведется.

«ЛДПР не заключает никаких коалиций на выборах и не будет делать этого в будущем», - сказал как отрезал Васильев, отвечая на вопрос псковского яблочника-навальниста Николая Кузьмина. Тот напомнил о так называемом «умном голосовании» - стратегии, используемой представителями оппозиции на выборах, и задал руководителю регионального отделения ЛДПР вопрос на тему возможных договоренностей между партиями на выборах. Ни с яблочниками, ни с кем-либо еще псковские «соколы Жириновского» договариваться не будут. Как известно, вождь такие союзы не то что не одобряет, а категорически запрещает однопартийцам вступать в любые предвыборные коалиции.

+ 3 Олег Брячак 

В уголовном деле депутата Псковской городской думы, эсера Олега Брячака – неожиданный и крутой поворот. «Россельхозбанк», ранее обвинявший бизнесмена и политика в незаконном получении кредитов, вдруг отказался от своих требований и официально более не имеет никаких претензий.

Гадать на тему, чем объясняется эта счастливая перемена в участи некогда пламенного оппозиционера, а ныне сторонника региональной власти – не стану.

Напомню лишь, что сам Олег Брячак неоднократно заявлял о том, что никакой вины за ним нет - и он нисколько не сомневается в скором и благополучном разрешении проблем, которые создали его политические оппоненты. 

+ 4 Елена Полонская

Глава Пскова оперативно и достаточно технично «разрулила» проблемную ситуацию, сложившуюся вокруг радиодуэли Иванов Vs Турчин. Повторюсь еще раз: руководитель фракции «Единой России» в гордуме вызвал исключенного из нее председателя бюджетного комитета на поединок, однако затем дал задний ход.

Отказ от уже анонсированной встречи был чреват серьезными репутационными потерями для партии власти. Как говаривал известный литературный персонаж, «это просто позор какой-то».

В сложившейся ситуации глава города избрала, возможно, единственно верный вариант – она сама отправилась на поединок в прямом эфире.

Если встреча депутатов-антагонистов обещала стать перебранкой с переходом на личности, то участие госпожи Полонской  смягчило ситуацию, а сам разговор был во многом посвящен прояснению позиций сторон и их взглядов на работу депутатов.    

+ 5 Митрополит Тихон

Историческому парку «Россия - моя история» в Пскове – быть. В этом нет никаких сомнений. На неделе стало известно, что на инициированный митрополитом Псковским и Порховским Тихоном проект направлено 250 млн рублей из резервного фонда президента России.  Средства уже находятся на счетах Псковской области. Кроме того, к реализации проекта присоединится компания «Газпром». Отмечу, что проект по созданию в регионах России исторических парков реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. На данный момент на территории страны работает 21 исторический парк. 

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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