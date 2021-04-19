Экономика

Ирек Файзуллин и Андрей Турчак прибыли на Всероссийский субботник в Псков

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин прибыли на Всероссийский субботник, который проходит в Пскове сегодня, 24 апреля. Вместе с ними на место субботника прибыли губернатор Михаил Ведерников и гдепутат Госдумы, секретарь Регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Им провели термометрию, предоставили перчатки и инструменты и обозначили фронт работ. Андрей Турчак вооружился топором. На склоне у церкви Климента папы Римского вырубают разросшийся кустарник и распиливают старые деревья. Андрей Турчак, Михаил Ведерников и Александр Козловский помогают поднимать большие сучья на склон и складывать для последующей утилизации.

С этим фронтом работ участники субботника справились достаточно быстро. Андрей Турчак пошутил, что это благодаря умению Файзуллина обращаться с бензопилой. Затем им рассказали об истории церкви Климента и показали ее изнутри

Напомним, участники субботника вышли на уборку и благоустройство территории набережной реки Великой от Мирожского монастыря до студенческого кампуса. Планируется убрать прошлогоднюю листву, мусор и высадить саженцы.