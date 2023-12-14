Салют из автомобиля на ходу запустили в центре Пскова. ВИДЕО

Салют в центре Пскова запустили прямо из автомобиля, который ехал по Октябрьскому проспекту. Видео опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Легковой автомобиль передвигался от площади Ленина к главной городской ели. Судя по видео, из машины было выпущено не менее пяти залпов.
Напомним, с 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введен запрет на запуск фейерверков. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.
При этом использование пиротехнических изделий будет разрешено с 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года.