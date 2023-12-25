Общество

Город-сказка: Псков засверкал в преддверии Нового года. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псков активно готовится встречать главную ночь года – на улицах уже зажглись праздничные огни. Гирлянды, новогодние инсталляции и, конечно, украшенные ели можно встретить на различных общественных пространствах, также преображением своих фасадов и территории озаботились владельцы кофеен, магазинов и торговых лавок.

В последние дни погода порадовала горожан снегом, и вместе с новогодними украшениями в городе воцарилась по-настоящему сказочная атмосфера.

Подробнее о том, как выглядит Псков в преддверии Нового года, смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.