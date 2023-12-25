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Культура

Пиратский новый год и Рождество в Бразилии: что ждет псковичей на рождественских каникулах

29.12.2023 17:56|ПсковКомментариев: 0

Новогодние каникулы в 2024-м продлятся на один день больше, чем в прошедшем году. То есть мы будем отдыхать целых десять дней! А чтобы эти выходными были не только самыми продолжительными, но и самыми интересными Псковская Лента Новостей собрала наиболее яркие культурные события, которые смогут посетить псковичи. Знакомьтесь с нашей новогодней афишей.

 

30 ДЕКАБРЯ

Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Большое космическое путешествие» (0+)

Спектакль для самых маленьких. Третья постановка режиссера и художника Александры Ловянниковой. «Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений, и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые невыполнимые наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос (даже актрисы и режиссеры), а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться – главное, верить в это», -рассказала Александра Ловянникова.

Продолжительность спектакля — 45 минут.

Начало в 10.00. Маленький театр

«Бовари» (+18)

Жена провинциального врача Эмма, удрученная сельской скукой и ничтожеством мужа, ищет спасения в грезах о красивой жизни. Затем пытается воплотить грезы в действительность, заводит романы с мужчинами, которые на поверку оказываются очень непохожи на принцев из бульварного чтива. «Лаконичный и графичный по сценографическому решению спектакль при внешней сдержанности необыкновенно динамичен. Это хроника подавляемой страсти, безоглядного стремления к счастью, к любви, оборачивающихся в итоге разочарованием, ненавистью и опустошением», - рассказали в театре.
Продолжительность спектакля — 1 час 50 минут без антракта.

Начало в 13.00. Малая сцена.

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала.

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 13.00. Новый зал.

«Соседи» (12+)

Спектакль «Соседи» - это искрометная комедия о самоотверженных соседях, дружно отстоявших свой старый дом, о любви молодого и застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя. Светлая и добрая история, где есть много юмора, вдохновенная игра актеров и любимые всеми песни. Актеры исполняют хиты из репертуара Леонида Утесова и Юрия Визбора, живая музыка создает лирическую ретроатмосферу.

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут с антрактом.

Начало в 19.00. Большая сцена.

Псковская областная филармония

Балет «Щелкунчик» (0+)

Элегантный новогодний подарок для псковичей – фантастический спектакль «Щелкунчик» от одного из лучших коллективов России – «Санкт-Петербургский Балет». Великолепное оформление перенесет зрителей в прекрасный сказочный мир, где оживают куклы, деревянная фигурка превращается в принца, у мышей есть свой Король и целая армия, а города сложены из самых изысканных сладостей. 

Продолжительность - 90 минут с одним антрактом.

Начало в 11.00 и в 15.00.

Дом офицеров

Новогодний мюзикл «Приключения Маши и Вити»(0+)

Вокально-хореографическая постановка Театра танца «Русские узоры» и вокальной студии «Позитив». В основе - история о девочке, которая верит в доброе волшебство, и о мальчике, увлечённом наукой и техникой, но в приключениях им помогает и то, и другое. По заданию Деда Мороза Маша и Витя отправляются в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку из плена Кащея Бессмертного. 

Начало в 13.00.

Псковский музей-заповедник

Интерактивная программа «Святки» (6+)

Участники познакомятся с традициями празднования Рождества и с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «мороз!» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры.

Начало в 15:00, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксенза), Комсомольский пер., 7.

Пушкинский музей-заповедник

Новогодняя программа для детей «У моря-Лукоморья...»

Встреча с главным волшебником праздника Дедом Морозом, его внучкой Снегурочкой и жителями сказочного Лукоморья. Ребята помогут главным героям спасти праздник от проделок нечисти, поучаствуют в весёлых новогодних испытаниях от Учёного Кота, разгадают загадки Арины Родионовны, которая в благодарность согреет всех горячим чайком.

Начало 13.00, 15.00, Музей-мельница в д. Бугрово.

31 ДЕКАБРЯ

Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала.

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00. Новый зал.

«Метель» (12+)

Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу по воле роковой судьбы попадает другой человек. Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами.

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут без антракта.

Начало в 17.00. Малая сцена

«Фламенко» (12+)

Музыкально-поэтический вечер. Музыканты театра – гитарист, перкуссионист, басист и клавишник – под Новый год берутся открыть для зрителей глубину фламенко в его инструментальном проявлении. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии.

Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.

Начало в 17.00. Новый зал.

2 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Постой, паровоз!» (18+)

Спектакль-кабаре в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики. Среди создателей этих песен — Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Инбер. Еще одним «действующим лицом» станет пространство буфета Псковского театра драмы, в первые послереволюционные годы служившее Первой государственной чайной. Здесь обедали многие прославленные исторические персоны, к примеру, Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Бруно Фрейндлих.

Начало в 19.00. Буфет театра.

«Метель» (12+)

Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу по воле роковой судьбы попадает другой человек. Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами.

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут без антракта.

Начало в 19.00. Малая сцена

Дом офицеров

Спектакль «Кто похитил новый год»(0+)

Увлекательная, яркая, музыкальная сказка, действие которой происходит в царстве Деда Мороза накануне Нового года. Зимушка-зима, увлечённая современными веяниями, приглашает для организации новогоднего бала нового Управляющего. И никто не догадывается, что под его видом во дворец пробирается переодетый волк. Спектакль насыщен танцами, песнями, современным и доступным разным поколениям юмором, что позволяет с удовольствием смотреть представление и взрослым и детям.

Начало в 13.00

Музыкальная сказка «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями» (0+)

Шведского мальчишку Нильса Хольгерсона за вредность и несносное поведение заколдовал гном-волшебник. Он сделал его таким же маленьким, как и он сам, но, в отличие от гнома, совершенно беззащитным. Чтобы обрести свой прежний вид, вновь стать человеком и вернуться любимым родителям, Нильс теперь обязан пройти множество испытаний. Он должен помочь лесным жителям спастись от крыс и хитрого лиса, обрести друзей и сделать свое сердце «большим» и добрым.

Начало в 16.00

Псковский музей-заповедник

Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор» (8+)

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII в., вооруженные «огненным боем», заступают в караул и обходят самые потаённые уголки кремля. Участники под руководством стрельцов обходят дозором территорию кремля и посещают две башни.

Начало в 19:00 Псковский кремль.

Интерактивная программа «В гости к псковскому купцу» (6+)

Участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат.

Начало в 14:00 и 16:00. Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2.

Музей-заповедник «Изборск»

«Родная сказка» – фольклорная программа. Самобытное сказочное наследие псковской земли ( 6+). Начало в 12:00, Дом купца Шведова, ул. Печорская, 32.

Пушкинский музей-заповедник

Новогодняя программа для детей «У моря-Лукоморья...» (0+)

Встреча с главным волшебником праздника Дедом Морозом, его внучкой Снегурочкой и жителями сказочного Лукоморья! Ребята помогут главным героям спасти праздник от проделок нечисти, поучаствуют в весёлых новогодних испытаниях от Учёного Кота, разгадают загадки Арины Родионовны, которая в благодарность согреет всех горячим чайком.

Начало в 13.00 и в 15.00. Музей-мельница в д. Бугрово.

«Создавая волшебство» (6+)

Мастер-класс по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово

«Новогодняя мастерская» (6+).

Знакомство с историей новогодних украшений и изготовление Ёлочной игрушки.

Начало: 18.00, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1
 

3 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Большое космическое путешествие» (0+)

Это спектакль для самых маленьких. Третья постановка талантливого режиссера и художника Александры Ловянниковой. «Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений, и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые невыполнимые наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос (даже актрисы и режиссеры), а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться – главное, верить в это», -рассказала Александра Ловянникова.

Продолжительность спектакля — 45 минут.

Начало в 10.00. Маленький театр

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Постой, паровоз! Вторая ходка» (18+)

Псковский театр драмы снова обращается к российскому тюремному романсу, в этот раз охватывая практически весь ХХ век — от песен неизвестных авторов, ушедших в народ, до лирики Высоцкого, от лагерных частушек до шлягеров из кинофильмов, от поэзии Пастернака и Заболоцкого до хитов Михаила Круга. При этом спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» не является строгим сюжетным продолжением первой части. Смотреть их по очереди необязательно. Музыкальная программа в новом спектакле не повторяется, зато расширяется ее диапазон — географически, хронологически, стилистически.

Продолжительность — 2 часа с одним антрактом.

Начало в 14.00. Буфет театра.

«Пигмалион» (16+)

Античный миф гласит, будто гениальному скульптору Пигмалиону удалось создать столь прекрасное изваяние Галатеи, что создатель влюбился в свое творение, словно в настоящую женщину. В пьесе великого ирландца Бернарда Шоу миф обретает новую жизнь. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл безупречную леди. Настигнет ли Хиггинса участь скульптора Пигмалиона, полюбившего свое творение, или женщина интересует профессора лишь как предмет научного исследования?

Продолжительность спектакля — 2 часа 45 минут с антрактом.

Начало в 19.00. Большая сцена.

«Фламенко» (12+)

Музыкально-поэтический вечер. Музыканты театра – гитарист, перкуссионист, басист и клавишник – под Новый год берутся открыть для зрителей глубину фламенко в его инструментальном проявлении. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии.
Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.
Начало в 19.00. Новый зал.

Дом офицеров

Спектакль «Сниму квартиру» (12+)

Комедия в четырех действиях и трех лицах со скелетом.
Действующие лица: Михаил Дорожкин, Константин Соловьев, Александр Наумов
Оказавшись невольными жертвами то ли аферы, то ли простого недоразумения, трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, квартирная хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы.

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут (2 часа с антрактом).

Начало в 17.00.

Псковский музей-заповедник

Интерактивная программа «Старая крепость» (8+)

В ходе программы участники узнают некоторые секреты Псковской крепости: вместе со стрельцом они познакомятся с устройством крепости, посетят Власьевскую башню и поучаствуют в боевом построении.

Начало в 13:00, Псковский кремль.

«Бал в Псковском кремле» (16+)

Псковский музей-заповедник и Молодежный центр города Пскова приглашают в Приказную палату Псковского кремля на Новогодний бал «Танцуют все». Действие бала разворачивается в двух реальностях: Русь XVI–XVII вв. и СССР 1950–70-х гг. Программа включает популярные танцы конца XIX – начала XX в. и разные средневековые танцы. Бал будет состоять из двух танцевальных отделений. Во время перерыва гости смогут провести время в различных салонах.

3 января, 19:00, Псковский кремль.

Интерактивная программа «Чудо Рождественской ночи» ( 6+)

Культурно-образовательная программа «Чудо рождественской ночи», основанная на иконописной истории Рождества Христова с рождественской ёлкой и творческим заданием .

Начало в 14.00 и 16.00, Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2.

Интерактивная программа «До Нового года не трогать!»(6+)

Новогодний мастер-класс в выставочном пространстве «До Нового года не трогать!» - экспозиции новогодних игрушек и елочных украшений и традиций празднования Нового года в Советском Союзе.

Начало в 12:00, Двор Постникова.

Тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике».

Изображения на иконах открывают нам два образа мироздания. Это мир Небесного царства, называемый горним, и сотворенный Богом земной мир, называемый тварным. В изображении тварного мира, наряду с человеческими образами, присутствуют обитатели живой природы. Какой смысл и символ несут в себе эти «зверики» и почему они появляются на иконах - вы узнаете на этой занимательной экскурсии.

Начало в 18:00. Главное здание Псковского музея, ул. Некрасова, д. 7

Запись по телефону: +78112663311.

Музей-заповедник «Изборск»

«Родная сказка» (6+)

Фольклорная программа. Самобытное сказочное наследие псковской земли.
Начало в 12:00, Дом купца Шведова, ул. Печорская, 32.

«Рождественские чудеса» (14+)

История и традиции зимних праздников. Молодежный квиз.
Начало в 14:00, ул. Печорская, 37.

Пушкинский музей-заповедник

«Создавая волшебство» (6+)

Мастер-класс по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово.

«Новогодняя мастерская» (6+).

Знакомство с историей новогодних украшений и изготовление Ёлочной игрушки.

Пушкинские Горы, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1

Начало: 18.00

4 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина

«Большое космическое путешествие» (0+)

Это спектакль для самых маленьких. Третья постановка талантливого режиссера и художника Александры Ловянниковой. «Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений, и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые невыполнимые наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос (даже актрисы и режиссеры), а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться – главное, верить в это», -рассказала Александра Ловянникова.

Продолжительность спектакля — 45 минут.

Начало в 10.00. Маленький театр

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Постой, паровоз!» (18+)

Спектакль-кабаре в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.
Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики. Среди создателей этих песен — Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Инбер. Еще одним «действующим лицом» станет пространство буфета Псковского театра драмы, в первые послереволюционные годы служившее Первой государственной чайной. Здесь обедали многие прославленные исторические персоны, к примеру, Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Бруно Фрейндлих.

Начало в 14.00. Буфет театра.

«Пигмалион» (16+)

Античный миф гласит, будто гениальному скульптору Пигмалиону удалось создать столь прекрасное изваяние Галатеи, что создатель влюбился в свое творение, словно в настоящую женщину. В пьесе великого ирландца Бернарда Шоу миф обретает новую жизнь. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл безупречную леди. Настигнет ли Хиггинса участь скульптора Пигмалиона, полюбившего свое творение, или женщина интересует профессора лишь как предмет научного исследования?

Продолжительность спектакля — 2 часа 45 минут с антрактом.

Начало в 19.00. Большая сцена.

«Фламенко» (12+)

Музыкально-поэтический вечер. Музыканты театра – гитарист, перкуссионист, басист и клавишник – под Новый год берутся открыть для зрителей глубину фламенко в его инструментальном проявлении. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии.
Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.
Начало в 19.00. Новый зал.

Псковская областная филармония

Комедия «Третий лишний» (16+)

Поль просыпается однажды утром и осознаёт, что все то, что раньше он так любил в своей девушке Николь, теперь его раздражает и вызывает в нем желание поскорее с ней расстаться.

Но как это сделать? Ведь для этого нужно мужество, которого Поль абсолютно лишён. Решение приходит неожиданно.

В главных ролях: Андрей Носков, Илья Носков, Кристина Кузьмина.

Начало в 18.00

Дом офицеров

Спектакль «По щучьему велению» (0+)

Вас ждет добрая, веселая, полная музыки и танцев сказка о знакомом всем Емеле и волшебной щуке. Маленькие зрители узнают историю удивительных приключений, посмеются от души над героями, поймут, как доброта и открытое сердце могут творить чудеса.

Начало в 16.00

Псковский музей-заповедник

Концерт-микс «Новогодний калейдоскоп» (6+)

Псковский музей-заповедник приглашает гостей и жителей Пскова посетить концерт-микс, на котором прозвучат произведения различных стран и эпох. Для Вас выступят молодые музыканты города Пскова, лауреаты Международных конкурсов.

Начало в 19.00, Псковский кремль.

Интерактивная экскурсия «На службе государевой» (6+)

В ходе экскурсии участники узнают о системе оборонительных сооружений Пскова, их охране, строительстве крепостных стен и башен стены Окольного города.

Начало в 15.00, Варлаамовский угол, ул. Леона Поземского, д. 46.

Интерактивная программа «Чудо Рождественской ночи» (6+)

Культурно-образовательная программа «Чудо рождественской ночи», основанная на иконописной истории Рождества Христова с рождественской ёлкой и творческим заданием .

Начало в 14.00 и 16.00, Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2.

Музей-заповедник Изборск

«Волшебство метаморфоза» (6+)

Экскурсия-исследование по выставке «Бабочки нашего детства».

Начало в 12:00, ул. Печорская, 39.

«Заповедные прогулки» (12+)

Экскурсия-путешествие по тропе к Словенским ключам.

Начало в 14:00, сбор группы (ул. Печорская, 37)

Музей-усадьба С.В. Ковалевской

Программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты»

Мультфильм «Дневник Сони», квест, мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки, занятие в научном интерактивном зале, кормление птиц в парке.

Начало в 12:00, Великолукский район, д. Полибино.

Пушкинский музей-заповедник

Фольклорная программа «...рады мы проказам матушки зимы!» (6+)

Начало в 15., музей-мельница в д. Бугрово.

Продолжительность катания на гужевой повозке: 10 минут.

«Создавая волшебство»(0+)

Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово.

«Ямщик сидит на облучке» (6+).

Музейное занятие. Вы узнаете, кто такой ямщик, почему его так назвали, какими качествами обладали эти люди, как ямщики жили и работали, в чем разница между кучером, извозчиком и ямщиком.

Начало: 14.00.

«Сказки пушкинской поры» (6+)

Сказительница рассказывает псковские сказки на местном диалекте.

Продолжительность: 30 мин

Начало: 16.00, Дом Мельника в д. Бугрово.

«В гостиной истинно дворянской...» (12+)

Знакомство со светскими развлечениями XIX столетия: «языком цветов» и составлением цветочного послания, игрой «фанты» и шарадами.

Начало: 18.00, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1.

Концерт камерной и вокальной музыки «Зимний вечер в Михайловском» (6+)

В программе концерта прозвучат произведения М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Л. Гурилева, Н. К. Метнера, М. М. Ипполитова-Иванова, Ж. Массне, С. В. Рахманинова, Д. Б. Кабалевского, Б. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, В. Щербакова.

Исполняют: Заслуженная артистка РФ, приглашенная солистка Большого театра Яна Иванилова (сопрано), Лауреат Международных конкурсов Евгений Коваленко (скрипка), Лауреат Международных конкурсов Василий Щербаков (фортепиано).

Начало: 16.00, НКЦ,Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1

5 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Пиковая дама» (12+)

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а написанное почти двести лет назад благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание. Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.

Начало в 13.00 и 19.00. Малая сцена

«Постой, паровоз! Вторая ходка» (18+)

Псковский театр драмы снова обращается к российскому тюремному романсу, в этот раз охватывая практически весь ХХ век — от песен неизвестных авторов, ушедших в народ, до лирики Высоцкого, от лагерных частушек до шлягеров из кинофильмов, от поэзии Пастернака и Заболоцкого до хитов Михаила Круга. При этом спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» не является строгим сюжетным продолжением первой части. Смотреть их по очереди необязательно. Музыкальная программа в новом спектакле не повторяется, зато расширяется ее диапазон — географически, хронологически, стилистически.

Продолжительность — 2 часа с одним антрактом.

Начало в 19.00. Буфет театра.

Дом офицеров

Балет-феерия «Щелкунчик»

Этот удивительный балет по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» ежегодно собирает полные залы. Теплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящая праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц в сказочном королевстве- все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете. Спектакль исполняется в сопровождении театральных декораций и видео-эффектов.
Продолжительность спектакля 1 час 50 минут (с антрактом)

Начало в 17.00

Псковский музей-заповедник

Интерактивная программа «В гости к псковскому купцу» (6+)

Участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат.

Начало в 14:00 и 16:00. Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2.

Интерактивная программа «До Нового года не трогать!»(6+)

Новогодний мастер-класс в выставочном пространстве «До Нового года не трогать!» - экспозиции новогодних игрушек и елочных украшений и традиций празднования Нового года в Советском Союзе.

Начало в 12.00 и 15.00, Двор Постникова.

Концерт романсов «Зимняя фантазия» (6+)

В зимний вечер в стенах Приказной палаты XVII в. Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит для Вас старинные и современные романсы, песни иеромонаха Романа и другие знакомые, и близкие сердцу музыкальные произведения.

Начало в 19:00, Псковский кремль.

Музей-заповедник Изборск

«Ключи от Изборска. Новогодний выпуск» (7+).

Интерактивная программа. Изучаем изборскую крепость и раскрываем тайны древнего города.
Начало в 14:00, сбор группы на ул. Печорской, 37.

Пушкинский музей-заповедник

«Создавая волшебство»(0+)

Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово.

«Ямщик сидит на облучке» (6+).

Музейное занятие. Вы узнаете, кто такой ямщик, почему его так назвали, какими качествами обладали эти люди, как ямщики жили и работали, в чем разница между кучером, извозчиком и ямщиком.

Начало: 14.00

«Рождественские вечера в русской усадьбе» (6+).

В уютной усадебной атмосфере прозвучат стихи и романсы.

Продолжительность: 1 час

Начало: 16.00, Тригорское.

«Сказки пушкинской поры» (6+)

Сказительница рассказывает псковские сказки на местном диалекте.

Продолжительность: 30 мин

Начало: 16.00, Дом Мельника в д. Бугрово.

«В гостиной истинно дворянской...» (12+)

Знакомство со светскими развлечениями XIX столетия: «языком цветов» и составлением цветочного послания, игрой «фанты» и шарадами.

Начало: 18.00, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1.

6 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Пиковая дама» (12+)

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а написанное почти двести лет назад благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание. Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока.
Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.

Начало в 13.00 . Малая сцена

«Морфий» (18+)

В спектакле соединятся цикл «Записки юного врача» и примыкающий к нему рассказ «Морфий». Оба героя – молодые врачи, вчерашние студенты, – приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель увидит два альтернативных варианта развития одной истории. «История Полякова – про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя», – говорит режиссер Антон Федоров .
Спектакль – лауреат Национальной театральной премии России «Золотая маска – 2023» в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло). Спектакль получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, 2022).

Продолжительность спектакля — 2 часа без антракта.

Начало в 19.00. Большая сцена

Псковская областная филармония

Сказка с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» (6+)

«Спящая красавица» — одно из самых светлых и оптимистических произведений, подлинный гимн жизни и любви. Соединив в себе  французский сюжет и глубоко русскую музыку, она откроет мир больших человеческих чувств и правдиво поведает о судьбах сказочных персонажей, наделенных вполне реалистическими характерами.

А победа добрых сил, любви и счастья подарят надежду и веру в лучшее в дни новогодних праздников.

Начало в 12.00

Дом офицеров

Театрализованный хореографический спектакль «Ночь перед рождеством» (0+)

Зрителей ждет спектакль по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» в исполнении артистов Заслуженного коллектива народного творчества театр танца «Русские узоры» и Народного хореографического коллектива «Псковские кружева». Языком танца артисты расскажут историю любви кузнеца Вакулы, рискнувшего ради капризной красавицы Оксаны связаться с Чертом и не проиграть в нелёгком противостоянии человека и нечистой силы.

Начало в 17.00.

Псковский музей-заповедник

Театрализованная программа «Звездочёт» (8+)

Псковский музей-заповедник приглашает гостей на театрализованную программу с элементами русского фольклора, повествующую о звездочете-обманщике и о том, как посадские люди челобитную на него правили.

Начало в 19.00, Псковский кремль.

Интерактивная программа «Святки»

Участники познакомятся с традициями празднования Рождества и с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «мороз!» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры.

Начало в 15.00, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксенза),

Комсомольский пер., 7.

Акция «Рождество-семейный праздник»

Интерактивные творческие площадки для родителей с детьми по рождественской традиции. Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова, расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира.

Начало в 12.00. Главное здание Псковского музея, ул. Некрасова, д.7

Музей-заповедник Изборск

«Верность Отчизне и сладость побед» – исторический квиз (12+)
Начало в 12:00, ул. Печорская, 41б.

«Рождественский сочельник» – традиционные блюда рождественской кухни в музейном кафе «Блинная».
Время работы: 10:00-16:00, ул. Московская, 10.

Предварительный заказ экскурсий и интерактивных программ: 8 (8112) 33-16-17

Пушкинский музей-заповедник

Фольклорная программа «...рады мы проказам матушки зимы!» (6+)

Начало в 15., музей-мельница в д. Бугрово.
Продолжительность катания на гужевой повозке: 10 минут.

«Создавая волшебство»(0+)

Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово.

«Ямщик сидит на облучке» (6+).

Музейное занятие. Вы узнаете, кто такой ямщик, почему его так назвали, какими качествами обладали эти люди, как ямщики жили и работали, в чем разница между кучером, извозчиком и ямщиком.

Начало: 14.00.

«Прелестные мелочи»(12+)

Написание рождественского поздравления чернилами и пером, используя образцы эпистолярного жанра XIX века.

Начало: 18.00, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1
 

7 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Пиковая дама» (12+)

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а написанное почти двести лет назад благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание. Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока.
Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.
Начало в 13.00 . Малая сцена

«Фламенко» (12+)

Музыкально-поэтический вечер. Музыканты театра – гитарист, перкуссионист, басист и клавишник – под Новый год берутся открыть для зрителей глубину фламенко в его инструментальном проявлении. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии.
Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.

Начало в 16.00. Новый зал.

«Морфий» (18+)

В спектакле соединятся цикл «Записки юного врача» и примыкающий к нему рассказ «Морфий». Оба героя – молодые врачи, вчерашние студенты, – приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель увидит два альтернативных варианта развития одной истории. «История Полякова – про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя», – говорит режиссер Антон Федоров.

Спектакль – лауреат Национальной театральной премии России «Золотая маска – 2023» в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло). Спектакль получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург, 2022).

Продолжительность спектакля — 2 часа без антракта.

Начало в 19.00. Большая сцена

Псковская областная филармония

«Рождество в Бразилии»

Зрителей ждут лучшие джазовые латиноамериканские музыканты и сочный вокал зажигательной Танины Лодоре в сопровождении гитары, саксофона и ударных.

Начало в 18.00.

Псковский музей-заповедник

Интерактивная программа «Кремлевская ёлка», 6+

Ведущие программы расскажут гостям, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким правилам украшались первые ёлки и что необычного привнес в традиции встречи Нового года царь Пётр I. Завершится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Начало в 13.00, Псковский кремль.

Викторина «Кремлёвский квиз» (14+)

Кремлёвский квиз – это соревновательная командная викторина, в которой Вы сможете проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального понемногу. Особенностью игры является то, что не потребуется глубоких знаний – правильно отвечать на вопросы поможет логика.

Начало в 19:00, Псковский кремль.

Интерактивная программа «Святки» (6+)

Участники познакомятся с традициями празднования Рождества и с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «мороз!» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры.

Начало в 15.00, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксенза), Комсомольский пер., 7.

Праздничное мероприятие «Свет Рождества»

Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые в настоящее время находятся в фондохранилище. Об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных одному из главных событий человеческой истории – Рождеству Христову, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Владимировна Проценко. Молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея праздничные традиционные песнопения и колядки. Все участники встречи получат на память красивую памятную открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.

Начало в 13.00, Картинная галерея Псковского музея-заповедника.

«Вертеп: рождественский спектакль»

В ходе представления вам расскажут о праздновании Рождества Христова, познакомят маленьких и больших зрителей с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актеров.

С помощью кукол будут воссозданы события Рождества. Как и подобает, зло в лице царя Ирода будет наказано, и он жестоко поплатится за свои ужасные деяния, а зрители смогут разделить с участниками действия радость Рождественского чуда!

Начало в 13.00, 15.00, 18.00, Поганкины палаты, ул. Некрасова, д. 5.

Интерактивная программа «До Нового года не трогать!»(6+)

Новогодний мастер-класс в выставочном пространстве «До Нового года не трогать!» - экспозиции новогодних игрушек и елочных украшений и традиций празднования Нового года в Советском Союзе.

Начало в 12:00, Двор Постникова.

Музей-усадьба С.В. Ковалевской

Программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты»

Мультфильм «Дневник Сони», квест, мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки, занятие в научном интерактивном зале, кормление птиц в парке.

Начало в 12:00, Великолукский район, д. Полибино.

Музей-заповедник Изборск

«От Рождества до Крещения» (6+)

Музейная программа. Зимние забавы в Изборской крепости.

Время проведения: 12:00-15:00, Изборская крепость.

Пушкинский музей-заповедник

«Создавая волшебство»(0+)

Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово.

«Ямщик сидит на облучке» (6+).

Музейное занятие. Вы узнаете, кто такой ямщик, почему его так назвали, какими качествами обладали эти люди, как ямщики жили и работали, в чем разница между кучером, извозчиком и ямщиком.

Начало: 14.00.

«Прелестные мелочи»(12+)

Написание рождественского поздравления чернилами и пером, используя образцы эпистолярного жанра XIX века.

Начало: 18.00, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1.

Рождественский концерт фортепианной музыки (6+)

В программе концерта:

И. С. Бах, Ф. Бузони «Две хоральные прелюдии», «Чакона»
Ф. Лист «Утешение», «Забытый вальс», «Грёзы любви»
Ф. Шопен «Полонез ля бемоль мажор», 4 ноктюрна, 4 вальса

Продолжительность концерта 1,5 часа с одним антрактом

Начало: 16.00, НКЦ, бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1
Вход свободный.

8 ЯНВАРЯ

Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

«Большое космическое путешествие» (0+)

Это спектакль для самых маленьких. Третья постановка талантливого режиссера и художника Александры Ловянниковой. «Это история про детскую мечту: когда мы маленькие, у нас нет никаких ограничений, и мы можем беззаботно мечтать. И иногда даже самые невыполнимые наши мечты сбываются. Например, непрофессиональные космонавты уже летают в космос (даже актрисы и режиссеры), а когда-то это было фантастикой. Пусть этот спектакль напомнит взрослым о том, что любая мечта может сбыться – главное, верить в это», -рассказала Александра Ловянникова.

Продолжительность спектакля — 45 минут.

Начало в 10.00. Маленький театр

«Пиратский Новый год» (6+)

Декабрь. Пиратское судно. Снегурочка сбегает от дедушки, переодевается в мальчишку и пробирается на корабль – теперь она часть команды. А маленькую пиратку Мортишу, к удивлению, наоборот, больше будоражат истории о новогоднем празднике, на котором она ни разу в жизни не бывала…

Популярная детская пьеса «Пиратский Новый год» принадлежит перу Дамира Салимзянова – драматурга, режиссера и автора спектакля «Пигмалион». Перед спектаклем зрителей ждет интермедия у новогодней елки, вход на которую осуществляется через галерею «Цех».

Начало в 11.00 и в 13.00. Новый зал.

«Постой, паровоз!» (18+)

Спектакль-кабаре в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.
Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики. Среди создателей этих песен — Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Инбер. Еще одним «действующим лицом» станет пространство буфета Псковского театра драмы, в первые послереволюционные годы служившее Первой государственной чайной. Здесь обедали многие прославленные исторические персоны, к примеру, Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Бруно Фрейндлих.

Начало в 14.00. Буфет театра.

«Фламенко» (12+)

Музыкально-поэтический вечер. Музыканты театра – гитарист, перкуссионист, басист и клавишник – под Новый год берутся открыть для зрителей глубину фламенко в его инструментальном проявлении. А выразить чувства, пробуждаемые музыкой, помогут заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин, исполнив шедевры испаноязычной поэзии.

Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.

Начало в 19.00. Новый зал.

«Ионыч» (12+)

Спектакль Василия Сенина по драме А.П. Чехова. «Спектакль «Ионыч» - это мое размышление о жизни в Пскове. Трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы, увиденные мной. Мне кажется, что Чехов не писал карикатуры, он был более жесток. Он с помощью отстранения описывал то, как мы сами превращаем свою единственную жизнь в бессмысленное существование, опустошая себя стремлением к надуманному комфорту. Мне было очень интересно затронуть эту тему с актерами псковского театра, и я изумлен их храбростью исследовать размышления Чехова о провинциальности путем собственным опыта», - рассказал режиссер.
Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут без антракта.
Начало в 19.00. Малая сцена.

Дом офицеров

Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро (6+)

Зрителей ждет концерт Большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Программа «Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро» — это отличный шанс услышать самые популярные произведения музыканта в фирменном звучании. Музыка Поля Мориа известна всем нам по любимым советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама».

Начало в 19.00.

Псковский музей-заповедник

«Вертеп: рождественский спектакль»

В ходе представления вам расскажут о праздновании Рождества Христова, познакомят маленьких и больших зрителей с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актеров.

С помощью кукол будут воссозданы события Рождества. Как и подобает, зло в лице царя Ирода будет наказано, и он жестоко поплатится за свои ужасные деяния, а зрители смогут разделить с участниками действия радость Рождественского чуда!

Начало в 13.00, 15.00, Поганкины палаты, ул. Некрасова, д. 5.

Интерактивная программа «В гости к псковскому купцу» (6+)

Участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат.

Начало в 14:00 и 16:00. Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2.

Музей-заповедник Изборск

«Зима на вкус» – кулинарный мастер-класс по росписи ароматной изборской коврижки в музейном кафе «Блинная» (6+)
Начало в 11:00, 14:00, ул. Московская, 10.

Пушкинский музей-заповедник

«Создавая волшебство»(0+)

Мастер-классы по изготовлению рождественской открытки, новогодней маски, снежинки.

Начало: 12.00, Музейная почта в д. Бугрово.

«Ямщик сидит на облучке» (6+).

Музейное занятие. Вы узнаете, кто такой ямщик, почему его так назвали, какими качествами обладали эти люди, как ямщики жили и работали, в чем разница между кучером, извозчиком и ямщиком.

Начало: 14.00.

Счастливого нового года! И хороших выходных!

Теги: #театр #музей #афиша
Источник: Псковская Лента Новостей
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