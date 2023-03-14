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Автомобильную дорогу размыло в Куньинском районе

На 59 километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Кунья – Кресты» (между селом Усмынь и деревней Долговица) размыло дорогу. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Дорожные службы делают всё возможное, но ситуация остаётся тяжелой. По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки проблему решить не удастся. В случае экстренной необходимости администрация Куньинского района совместно с администрацией Пухновской волости готовы оказать помощь жителям отрезанных деревень», - написал глава муниципалитета.

Жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (81149) 2-15-16 (круглосуточно).