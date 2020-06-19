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Общество

Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак

19.06.2020 15:42|ПсковКомментариев: 1

За одиннадцать лет работы общественная организация по спасению собак и кошек «Зоозащита» стала настоящим брендом Псковской области. Десятки пристроенных питомцев, фестиваль бездомных животных, ящики для пожертвований по всему городу, гранты, съемки для телевидения, статьи в печатных и электронных СМИ. Очередной сюжет вышел в федеральном эфире «России1» 30 мая. В передаче «По секрету всему свету» среди кадров из Псковского кремля, деревни сето и усадьбы Ореховно нашлось место и для приюта «Лесопилка». А уже через два дня глянцевая картинка трудной, но успешной и нужной обществу работы для многих рухнула. 1 июня Юлия Матвеенко, одна из тех, кто стоял у истоков «Зоозащиты», рассказала в интернете, что много лет в организации практиковалось усыпление собак. Больных, агрессивных и тех, кому не находилось места в вольере. При этом в группе приюта «ВКонтакте» появлялись посты о пристройстве.

«Вера Николаевна Короткова всегда усыпляла и рядила поток животных. Признаюсь. Я тоже усыпляла. «Зоозащита» потому и была успешным брендом. Некрасивые, больные, количественный перевес - усыпление. Так приобреталась слава, такой вот ценой. Считаю себя мразью, так как принимала участие во всем этом», - написала Юлия Матвеенко.

Рудик. Одна из предположительно умерщвленных собак. На остальных фото в материале - другие псы с такой же судьбой. Все фото взяты со страницы Эльвиры Якуниной «ВКонтакте».

В среде поклонников и жертвователей организации ее слова вызвали настоящий взрыв. Не все смогли сразу поверить в происходящее. Ждали позиции «Зоозащиты», даже требовали ее, готовы были поверить в опровержение:

«Уважаемая и очень любимая нами в прошлом Вера Николаевна! Вы были для меня, как Бог! Мой разум отказывается воспринимать то, что сейчас происходит. Помогите, пожалуйста, нам. Просто ответьте, это чудовищная правда или чудовищная ложь? Неужели вы, призванные защищать и спасать, массово истребляли животных? Получается, с нашей помощью и на наши средства? Если это чудовищная ложь, то мы поможем вам», - подобными сообщениями стали засыпать руководителя «Зоозащиты» Веру Короткову.

Что называется, присели от такой информации и многие члены самой организации. В том числе, ее первый председатель Эльвира Якунина, у которой теперь приют в Опочке. С еще несколькими зооактивистками она добилась проведения собрания в «Зоозащите». После него написала заявление на выход из организации.

Нет места

«Собрание - фарс, организация превращена в частную лавочку, построенную на лжи. Посты о счастливом пристройстве животных размещались в группе, когда тех уже не было в живых, - утверждает Эльвира Якунина. - Никто не имеет права решать, кому жить, а кому умирать! Годы своей жизни я потратила на то, что пыталась бороться с убийствами животных в любой форме. И никогда не думала, что придется узнать это о тех, кто призван сохранять жизнь, выбрав этот нелегкий путь по своему собственному решению. Жаль, что столько доброго, важного, хорошего перечеркнуто такими страшными фактами, которым я не вижу оправданий».

Амур.

Она опубликовала снимки десяти животных. В приюте их нет, как нет и договоров о передаче новым хозяев (все животные отдаются после заключения таких договоров). Эльвира Якунина полагает, что животные были умерщвлены.

«Это достоверно умерщвленные собаки, а в группе «ВКонтакте» писали, что они благополучно пристроены, - говорит Эльвира Якунина. - Мне Вера Николаевна на собрании про одного пса сказала: «Он психически ненормальный». Про другого: «Трус». Это что за диагноз? В приют люди везут спасать животных, кто этого не хочет, тот не в приют едет, а в лес или на речку. Я Вере Николаевне сказала, что нужно брать на себя столько, сколько потянешь. Тут получается «работа на нимб». Если ты зоозащитник, то работа должна быть только во спасение. Если нет - иди куда подальше от этой деятельности».

Зоозащитница призывает сердобольных псковичей не кидаться с бездомными животными сразу в приют, а попробовать сначала заняться пристройством самостоятельно. Иначе переполненные вольеры могут повернуть доброту совсем в другую сторону.

Плюша.

«Есть свидетели, который привозили собаку-инвалида, спинальника. Был пост огромный, что ее под Питер новые хозяева увезли. А она была усыплена сразу, - уверят Эльвира Якунина. - Это не была собака, которая ползает на передних лапах, она могла передвигаться, но даже такие физические данные не являются показаниями к усыплению. Не говоря уже о здоровых и молодых животных, которым просто нет в приюте места. Крови ничьей в этой ситуации я не хочу. Желание только одно - чтобы животных не убивали».

Собаки, как собаки

Кинолог Елена Балыкова на волонтерских началах обучает собак из «Зоозащиты» послушанию: умению ходить рядом с человеком, сидеть, лежать. Работала она и с половиной собак со снимков.

«Амур - дурилка большой. Светка - «улыбающаяся» собака, радостная. Марта - собака проблемная, не очень подходила к жизни с человеком, но мы с ней понимали друг друга. Пух - плюшевый, хвостом вилял», - вспоминает кинолог бывших подопечных.

Светка - «улыбающаяся» собака.

В разгорающемся конфликте кинолог подчеркивает свою нейтральную позицию.

«Если они это сделали, значит, на то причины были, - предполагает Елена Балыкова. - Я не имею морального права их осуждать. Наверно, другого выбора не было, а ситуации бывают разные. У собак с улицы судьбы, которых мы не знаем. Не всем из них нужна близкая коммуникация с человеком. Мы хотим забрать их в семью, привязать в будке. А им это не надо. В «Зоозащите» такие собаки были, они терпели человека, потому что он им себя навязывал. Хотя показанием для усыпления это не является. Я слышала, что среди усыпленных собак были те, что опасны для жизни с человеком. Своими глазами во время работы я таких собак не видела. Те, с которыми я работала - собаки, как собаки».

Марта.

«Мы не подсчитывали»

Руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова, на которую сейчас направлены стрелы общественного возмущения, настаивает, что скандал - следствие «очень страшной женской мести».

«Скоро напишут, что я собак ем, - невесело шутит она. - Вынесенное сейчас на всеобщее поругание - это очень старое грязное белье. К сожалению, в приютах бывают усыпления, это вынужденная мера и единичные случаи. За каждое животное мы боремся до последнего. Все это видят, мы работаем в режиме открытых дверей. Если животные усыплены, на это были показания».

Дара.

Она затруднилась назвать точное число «единичных случаев», произошедших со времени регистрации «Зоозащиты» в 2009 году: «Мы не подсчитывали, невеликое это удовольствие». Документальная фиксация усыпления началась только с этого года, когда по радуге ушли два пса с онкологией. Что до прошлых случаев, Вера Короткова ссылается на устные рекомендации специалистов. Также руководитель зоозащитной организации подтверждает как минимум один случай усыпления, сопровождавшийся постом о пристройстве. Но настаивает, что собака действительно уехала в семью, однако вскоре была возвращена.

Руководитель организации признает, что никаких бумаг, подтверждающих необходимость усыпления, в организации нет.

«Можно было написать, что состоялся возврат, это наша ошибка, - соглашается женщина. - Было это давно, лет восемь назад. Меняются условия приюта, наши возможности становятся все лучше. Мы стали особенных собак, которые могут броситься на человека, отсаживать, появилось для них специальное место. У нас огромный поток людей, в том числе семьи с детьми, мы должны за этим следить. Мы для себя решили, что больше таких животных брать не будем. Наверно, с такими животными должны работать очень профессиональные люди».

Пух.

Вера Короткова приводит еще несколько примеров. Одну из агрессивных собак усыпили после того, как она покусала сотрудников. Другую собаку удалось пристроить, а потом пришлось забирать труп: пес прокусил и вырвал под коленом вену у одного из членов новой семьи, человек попал в реанимацию, его родные от собаки избавились.

Ушан.

«Решения никогда не принимались индивидуально, - настаивает Вера Короткова. - И никогда для личного блага, всегда думали о животных. Вся жизнь теперь идет под откос. Я не собираюсь прятаться. Я понимаю, что какие-то промахи и ошибки были в работе давным давно. Если это нарушение законодательства, я готова ответить. В этих условиях морально тяжело работать, но эти моськи рядом все отодвигают. Надо работать, надо жить».

Эльза.

Зоозащитники опасаются, что скандальная ситуация бросит тень на другие организации. Да и в самой «Зоозащите» продолжают жить десятки собак и кошек. Их лечат, стерилизуют, прививают, кормят, пристраивают. Им нужно дать шанс и продолжить помощь. Помощь точно нужна и людям, что находятся рядом с ними. Должны ли они ответить со всей строгостью и быть лишенными права дальше заниматься животными? Или же падшие достойны милости и второго шанса все сделать правильно? Должны ли зоозащитники найти решение внутри своего цеха? Или пора вмешаться правоохранительным органам? Обществу предстоит найти ответы на непростые вопросы, но самое главное - извлечь урок милосердия. И к собакам, и к людям.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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