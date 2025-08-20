Псковcкая обл.
Происшествия

Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе

29.08.2025 10:06|ПсковКомментариев: 0

Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе, видеозапись опубликовали в сообществе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». 

Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Дочь скинула видео, сказать, что я в шоке - не сказать ничего. Даже комментировать эмоций не хватает», - сказал автор публикации.

По факту публикации ОМВД России по Псковскому району проводит проверку. Действия полиции сейчас направлены на установление людей, запечатлённых на видео. После проверки будет принято обоснованное решение.

Источник: Псковская Лента Новостей
29.08.2025, 10:130 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся 29.08.2025, 10:060 Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе 29.08.2025, 10:000 Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа 29.08.2025, 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник
29.08.2025, 09:490 Автомобиль Opel горел на улице Силина в Великих Луках 29.08.2025, 09:440 Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни 29.08.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Смогут ли фельдшеры и акушеры заменить врачей? 29.08.2025, 09:000 Прокуратура добилась замены асфальтового покрытия у великолукской школы №5
29.08.2025, 08:400 В ГД предложили запретить домашние задания на выходные и праздники 29.08.2025, 08:200 Великолучанка незаконно проникла и похитила деньги с бывшего места работы 29.08.2025, 08:000 Ореховый Спас отмечают православные 29 августа 29.08.2025, 07:300 Производителям древесины могут разрешить рубку леса сверх законных лимитов
29.08.2025, 07:000 Международный день действий против ядерных испытаний празднуют 29 августа 28.08.2025, 23:100 Две «Лады» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте из-за выполнения левого поворота 28.08.2025, 22:070 Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО 28.08.2025, 22:000 Псковские воркаут спортсмены сдали нормативы ГТО
28.08.2025, 21:400 Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре 28.08.2025, 21:200 Традиционное совещание педагогического сообщества прошло в Островском районе 28.08.2025, 21:000 Акт вандализма совершили на новой спортивной площадке в Неелово 28.08.2025, 20:400 Запись в Школу сахарного диабета открыли в Пскове
28.08.2025, 20:202 Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации 28.08.2025, 20:000 Сотрудники УИС в Пскове посетили праздничный молебен в память о преподобном Пимене Угрешском 28.08.2025, 19:400 Два автомобиля столкнулись возле «Семейного магнита» в Пскове 28.08.2025, 19:200 Псковские полицейские участвуют в акции «Помоги пойти учиться»
28.08.2025, 19:000 Стали известны победители конкурса социальных проектов в Псковской области 28.08.2025, 18:400 Женщину в вязаной шапке разыскивают в Псковском районе 28.08.2025, 18:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа 28.08.2025, 18:000 Перед 1 сентября школьников в Пскове приглашают на «Корабль знаний»
28.08.2025, 17:450 Великолучанин планирует покорить вершину Манаслу в Гималаях 28.08.2025, 17:440 Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий 28.08.2025, 17:360 Суд отказался признавать кредитные договоры бывшего мужа великолучанки недействительными 28.08.2025, 17:350 Игорь Дитрих: Решение о приеме пациентов фельдшерами связано с колоссальным кадровым дефицитом
28.08.2025, 17:250 День в истории ПЛН. 28 августа 28.08.2025, 17:180 Кравцов: Минпросвещения не устанавливает единые требования к фасону школьной формы 28.08.2025, 17:150 Выставка творчества Элия Белютина откроется в псковском музее 28.08.2025, 17:030 Сбер: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире
28.08.2025, 17:000 Социализм с человеческим лицом 28.08.2025, 16:590 В Пушкинском заповеднике готовят выставку об авторе рецепта «лучшей французской водки из простого горячего вина» 28.08.2025, 16:450 Первая работа поступила на конкурс логотипов к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 28.08.2025, 16:370 Первый заместитель министра транспорта РФ оценил развитие аэропорта Пскова
28.08.2025, 16:300 Как банки будут защищать клиентов от мошенников с сентября, ответила эксперт 28.08.2025, 16:200 ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале 28.08.2025, 16:100 Порядка 100 мероприятий проведут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества 28.08.2025, 16:000 В Пскове провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа
28.08.2025, 15:500 «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения? ВИДЕО 28.08.2025, 15:400 Зампрокурора области проверил условия содержания в великолукском СИЗО-2 28.08.2025, 15:300 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2025, 15:200 20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове
28.08.2025, 15:180 Сбер упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat 28.08.2025, 15:140 Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области 28.08.2025, 15:100 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 29 августа 28.08.2025, 14:590 Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99%
28.08.2025, 14:581 На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов 28.08.2025, 14:531 Елена Лунгу: Фельдшеры могут разгрузить врачей, качество медпомощи не ухудшится 28.08.2025, 14:480 Игорь Иванов: Профсоюзы создают условия для лучшего отдыха на Псковской земле 28.08.2025, 14:460 Псковские полицейские спасли пассажирку такси от потери почти трех миллионов рублей
28.08.2025, 14:430 Новый светофор появится возле автобусной остановки «Овсище» в Пскове 28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28.08.2025, 14:260 На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку 28.08.2025, 14:200 Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном
28.08.2025, 14:130 ОМОН в ходе учений обезвредил «подозрительный предмет» в псковской школе 28.08.2025, 14:040 Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7% 28.08.2025, 13:590 РЖД погасило долг перед Дновской теплоснабжающей организацией на 1,8 млн рублей 28.08.2025, 13:560 Завершился ремонт ветеринарной станции в Пушкиногорском районе
28.08.2025, 13:450 Александр Козловский: Технологический прорыв возможен, если мы не сбавим темп в ближайшие годы 28.08.2025, 13:400 Впервые в Псковской области установлена карантинная зона по чёрному еловому усачу 28.08.2025, 13:240 «Зверьё моё»: Пёс из приюта — к чему готовиться? ВИДЕО 28.08.2025, 13:240 Русская фортепианная классика прозвучит в последний «Летний вечер…» этого сезона в пушкинском Тригорском
28.08.2025, 13:220 Содействия в решении проблем Завокзалья попросил у Александра Котова местный житель 28.08.2025, 13:152 Автомобили BELGEE скоро в Пскове 28.08.2025, 13:110 Фонд развития промышленности профинансировал 11 заявок от Псковской области 28.08.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения?
28.08.2025, 12:562 Виктор Антонов: Заменить полностью врача фельдшером — это абсурд 28.08.2025, 12:480 Правила электробезопасности для детей напомнили псковским родителям 28.08.2025, 12:480 Начал работу форум промышленности Псковской области 28.08.2025, 12:350 Fobres назвал богатейшую женщину в России
