Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе, видеозапись опубликовали в сообществе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«Дочь скинула видео, сказать, что я в шоке - не сказать ничего. Даже комментировать эмоций не хватает», - сказал автор публикации.
По факту публикации ОМВД России по Псковскому району проводит проверку. Действия полиции сейчас направлены на установление людей, запечатлённых на видео. После проверки будет принято обоснованное решение.