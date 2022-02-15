Экономика

Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки

Производители стали уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проведенные опросы представителей торговых сетей.

Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать объем товара. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей, отмечает издание.

Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а объем растворимого кофе снизился с 95 грамм до 85. Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, кроме того, смену литража заявляли и другие производители молочных продуктов, «Макфа» ввела макаронные изделия в упаковке 400 грамм вместо привычных 450, сообщил источник газеты.

Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 грамм, которые ранее продавались по 85. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 грамм до 112, сливочного масла — с 180 грамм до 150, сметаны — с 315 до 300 грамм.

Сокращение упаковки не влияет на конечную цену для покупателя, она остается прежней, подчеркнули в сети. Так производители сдерживают цены в условиях роста себестоимости.