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Экономика

Фотофакт: старые цены в новой жизни

16.04.2022 15:45|ПсковКомментариев: 0

Рост цен отразился не только на продуктовом рынке, но и на рынке строительных материалов, отметили читатели Псковской Ленты Новостей.

При этом в строительных магазинах Пскова ценники с учетом повышения стоимости товаров до сих пор не заменили. Вместо этого повесили дополнительное объявление о запрете фото- и видеосъемки.

Напомним, месяц назад читатель ПЛН прислал в редакцию фотографию из строительного магазина и пожаловался на неактуальные ценники, которые сопровождали каждый товар в строительном магазине.

Теги: #строительство #магазин #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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