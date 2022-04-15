Экономика

Фотофакт: старые цены в новой жизни

Рост цен отразился не только на продуктовом рынке, но и на рынке строительных материалов, отметили читатели Псковской Ленты Новостей.

При этом в строительных магазинах Пскова ценники с учетом повышения стоимости товаров до сих пор не заменили. Вместо этого повесили дополнительное объявление о запрете фото- и видеосъемки.

Напомним, месяц назад читатель ПЛН прислал в редакцию фотографию из строительного магазина и пожаловался на неактуальные ценники, которые сопровождали каждый товар в строительном магазине.