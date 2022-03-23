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Экономика

Рост цен на офисную бумагу объяснили представители отрасли

25.03.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Два крупных производителя офисной бумаги в России — Монди СЛПК (бумага «Снегурочка») и Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (SvetoCopy) не повышали цены на свою продукцию, пишет газета «Известия» со ссылкой на их представителей. В то же время стоимость бумаги в рознице за последнее время выросла минимум в три раза – в среднем с 600 до 2 тыс. руб. за стандартную упаковку в 500 листов.

«Текущая ситуация с резким повышением цен может быть связана с дисбалансом спроса и предложения», — отметили на Светогорском ЦБК.

Повышенный спрос на бумагу мог возникнуть после появления информации о дефиците отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе. Зарубежные компании не отказались от поставок, но нарушение логистических цепочек привело к риску недостатка продукции, а последовавший за этим ажиотажный спрос стимулировал подъем цен, рассказал исполнительный директор Ассоциации канцелярского рынка Дмитрий Долгов.

«Индивидуальные предприниматели начали повышать стоимость бумаги до космических значений, вплоть до 10 тыс. руб. за упаковку. Но торговые сети также адаптировались под условия рынка, и это закономерный процесс», — рассказал Дмитрий Долгов.

Минпромторг в ответ на запрос заявил, что ситуация должна стабилизироваться в течение недели. «Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», — говорится в сообщении ведомства.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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