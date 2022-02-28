Экономика

В России разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса

Правительство России и Центробанк рассматривают дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий в условиях новых санкций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики 1 марта.

«Для малых и средних предприятий правительство вместе с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики. Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились, обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам, это нужно отдельно проконтролировать», - цитирует его РИА Новости.

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