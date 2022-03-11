Экономика

Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах

Рабочую группу создадут в Островском районе для мониторинга наличия перечня продуктов первой необходимости и товаров повседневного спроса в торговых точках на территории муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Островского района

«Жители Острова отмечают, что за последние дни участились случаи, когда в отдельных торговых точках участились перебои с поставкой некоторых из социально значимых групп продовольственных товаров. При этом граждане обращают внимание и на резкий рост цен продуктов, например, сахара. В связи с этим глава Островского района Дмитрий Быстров поручил создать муниципальную рабочую группу из специалистов профильных комитетов, задачей которой будет мониторинг наличия перечня продуктов первой необходимости и товаров повседневного спроса в торговых точках на территории муниципалитета», - рассказали в администрации.

При выявлении негативных случаев, а также фактов необоснованного повышения цен на эти группы товаров, информацию будут оперативно передавать в государственные контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования.

В администрации добавили, что причиной временного отсутствия товаров на полках магазинов, в частности, является «искусственно создаваемый, ничем не обоснованный ажиотажный спрос».

«Чтобы защитить наших граждан, правительство страны уже приняло ряд мер, чтобы не допустить роста цен. Есть реальные механизмы, позволяющие останавливать этот процесс, где цены растут необоснованно и спекулятивно. На своем уровне мы тоже включаемся в это процесс и берем на контроль текущую ситуацию», - подчеркнул Дмитрий Быстров.