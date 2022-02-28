Экономика

Поставки электроники в Россию сворачиваются

Логистические цепочки, по которым в Россию ввозилась электроника, фактически разрушились, рассказали участники рынка. Гаджеты доставляли до Европы, а оттуда они попадали в РФ – из-за закрытия границ и авиасообщения их дистрибуция стала практически невозможной, пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Одно из следствий этого – заморозка поставок и продаж iPhone и других гаджетов Apple, о которой стало известно поздно вечером 1 марта.

«Дело не в нежелании Apple работать в России – против нашей страны развязана торговая война, перекрываются логистические каналы, связывающие ее с другими странами», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, из-за сбоя логистических цепочек и того, что из Европы перестали летать самолеты, Apple и другие производители не могут доставить электронику продавцам.

По прогнозу эксперта, восстановления логистики можно ожидать не раньше сентября, когда грузопотоки пойдут через не конфликтующие с Россией страны. До этого возможны лишь ограниченные поставки, предупредил он.

Второе препятствие, которое мешает Apple сейчас реализовывать в России электронику, — сильная волатильность рубля, заметил источник, близкий к компании-партнеру нескольких производителей электроники. Когда происходят такие скачки курсов валют, выставить ценник просто невозможно, объяснил он.

Даже в случае полного ухода Apple из России, без iPhone пользователи не останутся, убежден источник, близкий к одной из розничных сетей. Они даже будут продаваться в магазинах, но ввозиться будут по «серым» схемам, а закупки происходить где-нибудь в Азии, не исключил он.