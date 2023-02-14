Политика

Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней

Выборы губернатора Псковской области в 2023 году должны проходить в течение трех дней. Такое мнение выразил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM».

«Мое мнение: выборы губернатора должны проходить в течение трех дней, это многодневное голосование. Посмотрим, как поддержат меня коллеги из избирательной комиссии, но мы сейчас готовимся к трехдневному голосованию», - прокомментировал Игорь Сопов.

В регионе больше 8 тысяч населенных пунктов, куда членам избирательной комиссии нужно будет доехать, поэтому трехдневное голосование необходимо, уверен Игорь Сопов.

«Я также на цифрах будут показывать политическим партиям, почему нам удобно голосовать в три дня, почему это удобно избирателю», - резюмировал гость студии.