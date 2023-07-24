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Политика

Наталья Исакова: Наблюдатели на выборах должны быть зрелыми людьми

26.07.2023 10:41|ПсковКомментариев: 0

Наблюдатели контролируют соблюдение закона на выборах, и они должны иметь определенный жизненный опыт для более успешной работы. Об этом директор Государственного архива Псковской области, член Общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами Наталья Исакова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Наблюдатели контролируют соблюдение закона на выборах. И обучение позволяет дать новичкам-наблюдателям необходимые азы. Если же делать процесс обучения более длительным, это может отпугнуть людей, которые хотят принять участие в наблюдении за выборами», – считает Наталья Исакова.

По ее замечанию, наблюдатель должен иметь определенный жизненный опыт для более успешной работы.

«Наблюдатели работают разные, редко это люди преклонного возраста, но, мне кажется, наблюдатель не должен быть совсем молодым, необходимо иметь какой-то жизненный опыт для скорейшего обучения и успешного выстраивания коммуникации. Но все зависит от человека, и любое обучение зависит от человека: кто-то легко воспринимает эту информацию, кому-то нужен более обстоятельный подход», – добавила Наталья Исакова.

Напомним, на территории Псковской области в Единый день голосования, 10 сентября, пройдут 12 избирательных кампаний, включая выборы главы региона.

Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Теги: #наблюдатель #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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