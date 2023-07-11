Политика

Жители Пскова и Острова на выборах губернатора будут голосовать с помощью КОИБов

Жители Пскова и Острова будут голосовать на предстоящих выборах с применением технических средств подсчёта голосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

На 48-ом заседании облизбиркома принято решение об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов губернатора Псковской области.

Согласно перечню, на 80 избирательных участках в городе Пскове и на 9 избирательных участках города Острова голосование будет осуществляться с помощью КОИБов.