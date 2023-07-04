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Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области

04.07.2023 18:08|ПсковКомментариев: 0

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.

«Для участия в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов: Алексеенко Петр Васильевич, КПРФ; Ведерников Михаил Юрьевич, "Единая Россия"; Минаков Антон Александрович, ЛДПР; Романов Игорь Павлович, "Партия роста"; Шокуров Юрий Анатольевич, "Родина"», - отметили в избирательной комиссии региона.

Теперь кандидатам необходимо открыть специальный избирательный счет, подготовить первый финансовый отчет и другие документы, которые требуется сдать в избирательную комиссию с 16 июля, но не позднее 18:00 31 июля, для следующего этапа – регистрации.

Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках. 

Теги: #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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