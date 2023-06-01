Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично –  Павел Бикташев

Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично. Такое мнение выразил председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня.
Также председатель реготделения партии «Родина» пояснил позицию по поводу участия в выборах губернатора.
«Мы примем участие в муниципальных кампаниях. Не знаю, насколько у нас хватит ресурса, но пока в планах стоит охватить 4-6 муниципальных образований», – заключил гость студии.
Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.