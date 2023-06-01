Политика

Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично – Павел Бикташев

Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично. Такое мнение выразил председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня.

«Что касается региональной избирательной кампании, не хочу отнимать время у радиослушателей и разливать воду, мы не можем участвовать в них, "хотелки" обсуждать в данном случае сложно. Правила игры установлены на федеральном уровне, оценку давать этому не буду. Как бы мои коллеги не заявляли о своём желании участвовать, оно даже не вторично, а троично. Правила, которые установлены даже для регистрации кандидата на региональных выборах, ни одна политическая сила, даже парламентская, например, КПРФ, не будем кривить душой, без матча-договорняка с партией власти не сможет выполнить. Поэтому не стоит говорить о каких-то программах, целях, визитах, это всё для читателей и зрителей, а жизнь на земле другая. Поэтому обсуждать нечего», – сказал Павел Бикташев.

Также председатель реготделения партии «Родина» пояснил позицию по поводу участия в выборах губернатора.

«Мы примем участие в муниципальных кампаниях. Не знаю, насколько у нас хватит ресурса, но пока в планах стоит охватить 4-6 муниципальных образований», – заключил гость студии.



Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.