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Политика

Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными

27.12.2022 13:51|ПсковКомментариев: 0

Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчёт».

«Мы рассматриваем вопрос проведения выборов единого дня голосования в 2023 году тоже в течение нескольких дней подряд. Это будет два или три дня, мы определимся, но, однозначно, это будет многодневное голосование. От этого нам никуда не уйти. Тем более, это общеобластная кампания. Здесь необходимо будет тоже серьёзно поработать с избирателями, донести информацию и попытаться до каждого дойти с ящиком для голосования», – сказал Игорь Сопов.

Заявку на проведение дистанционного электронного голосования в Псковской области в 2023 году направили в ноябре, уточнил он.

«Заявка нами отправлена была уже в ноябре. Центральная избирательная комиссия нашу заявку будет рассматривать. Мы потом пройдём этап защиты своей заявки. Если будет признано, что у нас есть подготовка к дистанционному электронному голосованию, предыдущий опыт покажет, то, естественно, Центральная комиссия нам позволит это сделать», – добавил Игорь Сопов.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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