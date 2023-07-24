Наталья Исакова: Новые формы голосования развиваются параллельно с традиционными

Дистанционное электронное голосование со временем может стать основной формой участия в выборах для россиян. Такое мнение директор Государственного архива Псковской области, член Общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами Наталья Исакова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что практика электронного голосования пришла в Псковскую область сравнительно недавно, но в Москве она используется с 2019 года.
«В других регионах, особенно в Москве, она давно уже используется. В этом году Общественной палатой уже разработан стандарт наблюдения за дистанционным электронным голосованием, его презентовали буквально на прошлой неделе, он будет доработан с учетом мнения региональных специалистов. Я думаю, что это будет достаточно открыто», – добавила Наталья Исакова.