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Политика

Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь

03.08.2023 14:16|ПсковКомментариев: 0

Наблюдение за выборами — важный институт, который обеспечивает конституционное право граждан на свободное волеизъявление. Важно привлекать к наблюдению за выборами молодежь, ведь у молодых людей больше энтузиазма. Такое мнение уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Наблюдение за выборами — важный институт, потому что он дополнительно обеспечивает гарантией право граждан на конкретное волеизъявление. Наблюдение позволяет вне рамок государственного контроля дополнительно обеспечить достоверность процедуры проведения выборов. Самое главное — достоверность подсчета голосов на выборах любого уровня, в том числе и тех, которые пройдут в сентябре», - сказал Дмитрий Шахов.

Исходя из собственного опыта посещения избирательных участков, омбудсмен уже сформировал свой портрет наблюдателя. Стоит отметить, что, по мнению Дмитрия Шахова, этот портрет специфичен для каждой конкретной партии. 

«Уровень наблюдения среди политических партий: у партии "Яблоко" более молодые кандидаты и граждане среднего возраста. У КПРФ и отчасти у ЛДПР - люди среднего возраста и чуть постарше. То же самое можно сказать и о "Единой России". Что касается корпуса наблюдателей, который готовит Общественная палата, то здесь я бы сказал, что возраст различный. Но все-таки упор они делают на молодое поколение, и это правильно. Оно должно само увидеть, как проходят выборы. У них больше возможностей и энтузиазма, чтобы проверить свои знания», - заметил омбудсмен.

Также Дмитрий Шахов ожидает, что Избирательная комиссия Псковской области проведет обучающий семинар по дистанционному электронному голосованию для представителей политических партий. 

«Я уже говорил, что, обращаясь к нашей избирательной комиссии, просил, чтобы они провели обучающий семинар не только для меня, но и для политических партий, чтобы рассказали, как работает дистанционное электронное голосование, как его можно проверить и убедиться в достоверности подсчета голосов. Пока такой возможности не получили, в отличие от предыдущих случаев, когда избирательная комиссия вводила КОИБы. Тогда прошли несколько семинаров, руководители политических партий получили возможность посмотреть, как эта машина работает, проголосовать бюллетенями, увидеть достоверность подсчета голосов, как это все выводится. Нам была предоставлена возможность опустить в КОИБ бюллетени. По ДЭГ такой возможности не видим, но очень надеемся, что она появится. Вижу, что у руководителей и членов оппозиционных партий есть скепсис по отношению к этому голосованию, они призывают голосовать в ручном режиме», - продолжил уполномоченный по правам человека в Псковской области.

По словам омбудсмена, сам он уже попробовал ДЭГ в прошлом году.

«Как учелся мой голос, не смог понять. В списках есть, а как дальше процедура прошла - процедура неведома. Поэтому сам я склонен к традиционному голосованию», - заключил Дмитрий Шахов.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. 

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.  

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября. 

Теги: #Общественная палата Псковской области #наблюдатель #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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