Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь

Наблюдение за выборами — важный институт, который обеспечивает конституционное право граждан на свободное волеизъявление. Важно привлекать к наблюдению за выборами молодежь, ведь у молодых людей больше энтузиазма. Такое мнение уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Исходя из собственного опыта посещения избирательных участков, омбудсмен уже сформировал свой портрет наблюдателя. Стоит отметить, что, по мнению Дмитрия Шахова, этот портрет специфичен для каждой конкретной партии.
«Уровень наблюдения среди политических партий: у партии "Яблоко" более молодые кандидаты и граждане среднего возраста. У КПРФ и отчасти у ЛДПР - люди среднего возраста и чуть постарше. То же самое можно сказать и о "Единой России". Что касается корпуса наблюдателей, который готовит Общественная палата, то здесь я бы сказал, что возраст различный. Но все-таки упор они делают на молодое поколение, и это правильно. Оно должно само увидеть, как проходят выборы. У них больше возможностей и энтузиазма, чтобы проверить свои знания», - заметил омбудсмен.
Также Дмитрий Шахов ожидает, что Избирательная комиссия Псковской области проведет обучающий семинар по дистанционному электронному голосованию для представителей политических партий.
По словам омбудсмена, сам он уже попробовал ДЭГ в прошлом году.
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.