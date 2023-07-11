Политика

Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил Александр Котов

Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что рассматривать под конкурентностью выборов? Какие критерии? Если количество кандидатов, которые участвуют в выборах - да, есть конкуренты. Если оттолкнуться от того, что наш кандидат, действующий губернатор Михаил Ведерников, обладает сегодня высочайшей поддержкой со стороны избирателей... Эта поддержка обусловлена не тем, что он обещает сделать в будущем, а тем, что он уже сделал за предшествующий ей срок своего губернаторства. В этих условиях говорить о том, что вдруг неожиданно появится сильный кандидат, который готов Ведерникова разложить на обе лопатки, я бы не стал», - пояснил Александр Котов.

Спикер регионального парламента напомнил и о муниципальном фильтре. По его мнению, политические партии смогут пройти его, если будут участвовать в районных кампаниях, а не только в выборе глав района.

«Сейчас будут проходить выборы муниципальных депутатов. Про активность мы с вами только что говорили. Пожалуйста, уважаемые политические партии, принимайте самое активное участие в этих выборах. Сделайте так, чтобы у вас было как можно больше ваших представителей в этих муниципальных органах, чтобы как можно больше было депутатов, которые в последующем отдадут вашему кандидату голоса, и он, может, сможет с успехом пройти муниципальный фильтр», - сказал он.

Однако заинтересованности у региональных отделений политических партий, чтобы пройти такие избирательные кампании, Александр Котов не видит.