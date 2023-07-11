Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил Александр Котов

Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Спикер регионального парламента напомнил и о муниципальном фильтре. По его мнению, политические партии смогут пройти его, если будут участвовать в районных кампаниях, а не только в выборе глав района.
«Сейчас будут проходить выборы муниципальных депутатов. Про активность мы с вами только что говорили. Пожалуйста, уважаемые политические партии, принимайте самое активное участие в этих выборах. Сделайте так, чтобы у вас было как можно больше ваших представителей в этих муниципальных органах, чтобы как можно больше было депутатов, которые в последующем отдадут вашему кандидату голоса, и он, может, сможет с успехом пройти муниципальный фильтр», - сказал он.
Однако заинтересованности у региональных отделений политических партий, чтобы пройти такие избирательные кампании, Александр Котов не видит.