Политика

Михаил Ведерников: Вызовов меньше не становится

Вызовов меньше не становится, и в Псковской области еще много работы. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил в ходе пресс-подхода по итогу XXVIII конференции псковского регионального отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У на сформировалась очень хорошая, эффективная, результативная и профессиональная команда на всех уровнях, и достаточно много сделано, но вы видите, что вызовов меньше не становится. Если меня поддержат избиратели, жители Псковской области, будем также эффективно и динамично работать, чтобы регион становился интересным для туристов, а уровень жизни населения из года в год повышался», - сказал Михаил Ведерников.

Также он поблагодарил однопартийцев за поддержку в праймериз.