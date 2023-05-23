Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин

Пока соперников, у которых бы были реальные шансы победить на губернаторских выборах в Псковской области в сентябре 2023 года, у действующего главы региона Михаила Ведерникова нет. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению вице-губернатора, остальные кандидаты на пост главы региона попробуют «набрать максимально возможное из того, что они смогут предложить избирателям в рамках своих идеологических посылов».