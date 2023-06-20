Политика

Дистанционное электронное голосование: доступно ли наблюдателям?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», его тема - возможно ли наблюдение за дистанционным электронным голосованием? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области голосованием с 8 по 10 сентября завершатся 12 избирательных кампаний. В прошлом году на выборах в Пскове впервые применялась система дистанционного электронного голосования. Псковичи голосовали за кандидатов в депутаты городской думы, тогда 10% избирателей выбрали электронный способ волеизъявления.

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ДЭГ не был введен по всей территории региона, потому что на тот момент не в каждом населенном пункте Псковской области было обеспечено качественное интернет-соединение, необходимое для голосования. Однако в этом году охват электронным голосованием расширили на всю область.

Еще в прошлом году система ДЭГ вызывала недоверие у оппозиционеров. Тогда они ссылались на результаты электронного голосования на отдельных участках в Москве. При этом именно ДЭГ помог достичь хороших результатов некоторым оппозиционным партиям.

На примере опыта прошлого года, мы решили выяснить: насколько система электронного голосования удобна и прозрачна? Есть ли доверие к этой системе? Возможно ли общественное наблюдение за ДЭГ? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Внедрение ДЭГ существенно экономит бюджетные средства, утверждает заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он отметил, что спустя какое-то время доля проголосовавших на выборах с помощью электронного голосования будет превышать 50%.

«Мы дальше все равно пойдем по пути ДЭГа, я думаю, что более 50% населения будет голосовать через ДЭГ, но останется часть, которая будет голосовать также в рамках участковых избирательных комиссий. Но количество УИКов в будущем, через 3-5 лет, будет сокращаться, как это сегодня происходит в Москве. Введение ДЭГа в Москве приводит к тому, что они треть УИКов сокращают. Это очень большие бюджетные расходы, которые, соответственно, можно направить на более нужное и необходимое. Мы просто стараемся идти в ногу со временем. Учитывая, что и тысячу лет назад Псковская область была одним из законодателей электоральной моды в России (вместе с Новгородской), мы стараемся оставаться в этом же ключе».

За процессом ДЭГ возможно общественное и партийное наблюдение, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Для этого создана специальная электронная система, а наблюдателям дается уникальный код для входа в нее.

«Дистанционное электронное голосование прозрачно и удобно. А наблюдение и общественное, и от партии возможно. Общественное наблюдение происходит таким же образом, как и партийное: вы подаете заявку на наблюдение за ДЭГ в избирательную комиссию, которая организует выборы, и получаете код доступа как наблюдатель. Входите в систему и наблюдаете со своего рабочего компьютера. Никакого специального образования не нужно. Наблюдателем может быть любой человек в возрасте от 18 лет».

Про механизм наблюдения за ДЭГ рассказал руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков. По его словам, процесс происходит как и обычное наблюдение, только в электронном формате.

«Общественное наблюдение, естественно, существует, и за ДЭГ тоже. ЦИК разрешил применение ДЭГа на всей территории Псковской области в Единый день голосования, поэтому будем наблюдать. Как технически это происходит: у каждой Общественной палаты каждого региона есть квота по наблюдателям за дистанционным электронным голосованием. И в данном случае у нас имеют право быть наблюдателями три человека. От желающих стать общественным наблюдателем за ДЭГ собирают заявки, это люди от 18 лет, которые не должны состоять в политических партиях или религиозных организациях. После их обучают и направляют в ТИК ДЭГ, которая находится в Москве, и дальше ТИК ДЭГ выдает им электронную ссылку на сайт, на котором они вводят свой личный код и имеют право наблюдать за процессом. То есть они видят, как идут транзакции, они видят, как идет явка. Соответственно, происходит то самое наблюдение. Если они лично сами голосовали через ДЭГ, то они могут вбить свой идентификатор и проверить бюллетень: был он принят или нет. В целом все происходит, как обычное наблюдение, только в электронном формате».

По словам уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, достоверность результатов выборов с использованием ДЭГ до сих пор остается спорной для некоторых граждан. Но существуют инструменты, которые должны обеспечивать прозрачность электронного формата выборов.

«Электронное голосование, которое сейчас начало активно применяться в Российской Федерации, это, действительно, передовые технологии. Наверное, оно интересно определенной группе населения — скорее всего, более молодым избирателям, поскольку ДЭГ позволяет проголосовать в любом месте, где бы они находились. Даже несмотря на то, что выборы проходят в Псковской области, а они находятся на Дальнем Востоке, электронная система позволит проголосовать. Вопросы, касающиеся достоверности подсчета голосов по электронной системе, действительно, сегодня являются камнем преткновения. Это должны обеспечить в настоящее время независимые члены избирательной комиссии от политических партий и сама избирательная комиссия, которая должна доказать избирателям, что голосование, которое проходит в электронной системе, достоверно отражает голоса избирателей, которые приняли участие в такой форме голосования».

Опыт прошлого года показал, что ДЭГ эффективно и безопасно, утверждает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. К тому же для проведения дистанционного электронного голосования в Псковской области созданы все условия.

«Сейчас дистанционное электронное голосование распространено на 25 регионов нашей страны. Я считаю, это большая честь для нашей небольшой области, что нам доверено проводить ДЭГ на территории всего региона. Это большая заслуга всей команды, которая работала на выборах в том году, хотя это был только город Псков, но команда показала, что все возможно, показала хорошие проценты. Для ДЭГ на участках будут созданы все условия. На каждом участке будет находиться ноутбук. Пожалуйста: если ты никогда не участвовал, тебе объяснят. Наша задача — во-первых, создать комфортные условия. И для этого мы готовим наблюдателей, потому что наши общественные наблюдатели — это голос народа».

Коммунисты выступают против ДЭГ, потому что, на их взгляд, эту систему невозможно проконтролировать, объясняет первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. По его словам, при таком формате исключается возможность тайного голосования.

«Мы уже свою позицию неоднократно высказывали, что мы против такого вида голосования — электронного, потому что его невозможно проконтролировать, возможны махинации. Понимаете, никто не знает, какая это программа, кто этой программой владеет. Ну и другой вопрос. Мы помним в прошлом году электронное голосование. Голосование было трехдневное, и в пятницу были примеры, когда руководители обязывали своих сотрудников регистрироваться и голосовать. Есть там тайное голосование, нет там тайного голосования — это, как говорится, одному Богу известно. Поэтому у нас позиция неоднократно была высказана. Есть ли возможность отследить у того, кто владеет программой, кто как проголосовал? Ведь идет персонализация каждого голоса, они персонально зарегистрированы. Потом уже видно, куда этот голос пошел. Поэтому мы категорически против».

Избирателям стало намного удобнее голосовать с введением ДЭГ, считает руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. На его взгляд, системе можно доверять, потому что технически она абсолютно защищена.

«С учетом предыдущих лет, когда можно было голосовать, например, при оставлении своего постоянного места жительства, переезде по региону и за пределами региона, хочу сказать, что с введением этого электронного голосования фактически конституционные права избирателя не будут нарушены. Если раньше человек ввиду необходимости уезжал в другой регион, то он не мог проголосовать на выборах и на региональном уровне, и на муниципальном. А сейчас, например, находясь вообще на другом краю Российской Федерации, он элементарно может проголосовать на муниципальных выборах и выразить свое мнение. Я считаю, что это все прекрасно и, наоборот, позволяет обеспечить соблюдение конституционных прав гражданина. Нарушения можно сочинить какие угодно, и я ни за что не агитирую, ничего ни говорю, но когда начали вводить КОИБы, был шум: "Зачем нам эта техника? Нас хотят обмануть!" Потом начали предлагать переходить опять к ручному голосованию. Но это фактически, например, люди, которые не могут передвигаться и так далее, тем более у нас населенные пункты друг от друга на значительном расстоянии находятся, не позволяют, например, приехать и проголосовать. И транспортное обеспечение, например, недостаточно хорошо работает. Поэтому, я считаю, электронное голосование, наоборот, позволит проголосовать. А нарушения какие? Ведь ключ от доступа в эту систему находится в Москве. У нас в эту систему войти невозможно. Это защищенная система».

В Псковской области действительно созданы условия для проведения дистанционного электронного голосования. Для обеспечения прозрачности волеизъявления существует соответствующая форма наблюдения за процессом.

Более того, система ДЭГ удобна для избирателей. В осенний период многие отправляются в отпуск или на дачу, студенты уезжают учиться в другие города, а электронное голосование позволяет поучаствовать в выборах каждому. Также оно упрощает процедуру волеизъявления людям с ограниченными возможностями. При этом у жителей региона остается право на голосование удобным способом. Для тех, кто привык участвовать в выборах очно, такая возможность есть.

Анастасия Сливинская