Политика

Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023

Коммунисты в Псковской области будут принимать участие в избирательной кампании 2023 года. Причину такого решения в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

«Вы видели итоги выборов 2022 года, в некоторых регионах в выборах губернатора участвовали представители от КПРФ, они получили 5-7% голосов. Было такое (не только моё) мнение, что стоит ли участвовать, чтобы получить такие проценты? Это расход сил, энергии и денег», - отметил Пётр Алексеенко.

Однако, продолжил он, в конце октября в Санкт-Петербурге прошло семинар-совещание коммунистов Северо-Запада. «Когда возникла дискуссия о том, стоит ли участвовать, решили что стоит. Мы - партия борющаяся, единственная возможность - это выборы, поэтому необходимо участвовать в них», - сказал коммунист.

Он добавил, что КПРФ в Псковской области планирует выдвигать кандидатов как на выборы губернатора, так и на выборы глав районов. Соответствующие задачи уже поставлены перед местными отделениями партии.