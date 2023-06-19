Политика

Состав штаба по наблюдению за выборами изменился — Наталья Горбачева

Количественный состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области остался прежним, в качественном составе есть изменения. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда был дан официальный старт избирательной кампании, мы провели первое в сезоне заседание штаба. Количественный состав остался без изменений - 15 человек. Качественный - здесь, как всегда, есть ротация по жизненным обстоятельствам, по различным обстоятельствам», - отметила Наталья Горбачева.

Она напомнила, что в этом году сменился представитель Общественной палаты РФ от Псковской области — место директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрея Царева заняла директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова.

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«У нас новый представитель - Наталья Ивановна Исакова. И в данный момент проходит заседание Общественной палаты РФ, идет утверждение по комиссиям, в Москве она сейчас находится. Поэтому руководителем штаба являюсь я, а моим заместителем — Наталья Исакова, - пояснила Наталья Горбачева. - Она первый раз будет участвовать в работе штаба, мне интересно. Вообще она человек общительный, известный в городе, вникает легко в любое дело, поэтому, я думаю, тут проблем не будет».

В составе штаба семь человек из Общественной палаты Псковской области, представители Общественной палаты Великих Лук, руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков и другие.