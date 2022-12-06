Политика

«Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 декабря. Соведущие Константин Калиниченко, Александр Савенко и Максим Костиков вместе со слушателями обсудили последние новости по теме подготовки к губернаторским выборам-2023, в том числе сделанное в эфире «ПЛН FM» заявление губернатора Михаила Ведерникова о готовности пойти на второй срок и противоречивые действия псковских коммунистов.

Кроме того, участники программы попытаются найти ответы на вопросы, чем журналистика отличается от пропаганды, о чем свидетельствует история с лишением латвийскими властями лицензии на вещание телеканала «Дождь»* (признан Минюстом РФ иноагентом) и может ли подобное произойти с псковскими журналистами, которые после начала СВО уехали за границу.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.