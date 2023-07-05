Михаил Иванов: Присутствие большого количества наблюдателей на выборах - положительное явление

Присутствие большого количества наблюдателей на выборах в Псковской области - положительное явление. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По его мнению, наблюдателям хватает двух- трехнедельного обучения. «Им не обязательно изучать всю структуру избирательного законодательства. Наблюдение за моментом голосования не так уж и сложно для понимания», – заключил он.