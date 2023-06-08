Политика

Дмитрий Медведев призвал единороссов поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов поддержать действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на выборах-2023. Его призыв на XXVIII конференции псковского регионального отделения партии озвучил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По поручению Дмитрия Медведева прошу поддержать Михаила Ведерникова для избрания на должность губернатора. 5 лет позади, по историческим меркам - это не такой большой период, но эти 5 лет вобрали в себя все. Такого количества вызовов в Псковской области не было в целом ни у одного губернатора», - сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что на период полномочий Михаила Ведерникова пришлась пандемия коронавируса и специальная военная операция. Тем не менее регион динамично развивается.