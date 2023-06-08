Политика

Андрей Турчак: У меня нет сомнений, что на выборах губернатора Псковской области будет поддержан Михаил Ведерников

«Единая Россия» должна обеспечить убедительную победу Михаила Ведерникова на выборах губернатора Псковской области. Об этом секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, открывая Форум победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главное политическое событие нашей области в этом году - выборы губернатора. Лично у меня нет никаких сомнений, что будет поддержан действующий глава региона Михаил Юрьевич Ведерников. Под его руководством регион развивается поступательно: и в экономике, и в промышленности, и в социальной сфере. А наша задача - обеспечить его легитимную и убедительную победу», - сказал Андрей Турчак.

Также он добавил, что уже по сути стартовала президентская кампания, и напомнил, что выборы главы государства пройдут в марте 2024 года. Важнейшая роль «Единой России» как партии президента и партии народного большинства, подчеркнул Андрей Турчак, обеспечить своему кандидату достойную поддержку для победы.