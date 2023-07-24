Политика

Подготовку к выборам обсуждают на дискуссионной площадке в Пскове

Открытое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования-2023 с участием представителей Избирательной комиссии региона проходит на площадке Общественной палаты Псковской области сегодня, 28 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собравшихся поприветствовала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Прежде всего, она отметила, что многие члены штаба работали и на прошлых выборах, в том числе председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, и вручила ему благодарность за активную работу в 2022 году.

Наталья Горбачева представила присутствующих на заседании, среди которых руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона Илья Стрелков и заместитель председателя Избирательной комиссии региона Сергей Кулаков. Они выступят с докладами.

Председатель Общественной палаты напомнила, что сейчас в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование в регионе будет идти в течение трех дней. «На Общественной палате лежит очень большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов и доверия к их результатам», - подчеркнула она.

Участникам заседания расскажут об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных и региональных выборах Псковской области в 2023 году. Также предстоит рассмотреть подготовку к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках.

Собравшиеся проанализируют этап выдвижения кандидатов на выборы, обсудят вопросы взаимодействия с облизбиркомом, а также плановые мероприятия штаба на предстоящих 12 выборных кампаниях на территории региона.