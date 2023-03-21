Политика

Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора

КПРФ не станет создавать неформальные коалиции для участия в выборах губернатора Псковской области. Об этом один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нет. Я думаю, что сейчас ситуация, которая у нас в стране, - проведение специальной военной операции… Мы не будем ни с кем входить в коалицию. Мы сейчас должны наращивать свою базу сторонников, которые приходят за нас голосовать. Поэтому пока не видно, с кем мы можем договариваться или входить в коалицию», - сказал Дмитрий Михайлов.

Он добавил, что на предстоящих выборах коммунисты рассчитывают только на членов партии и на Центральный комитет КПРФ.

Ранее сообщалось, что кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Речь идет о депутате Псковской городской Думы, экс-заместителе главы города Александр Баеве и секретаре обкома, депутате Псковского районного собрания Александре Ножке.

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