Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора

КПРФ не станет создавать неформальные коалиции для участия в выборах губернатора Псковской области. Об этом один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что на предстоящих выборах коммунисты рассчитывают только на членов партии и на Центральный комитет КПРФ.
Ранее сообщалось, что кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Речь идет о депутате Псковской городской Думы, экс-заместителе главы города Александр Баеве и секретаре обкома, депутате Псковского районного собрания Александре Ножке.