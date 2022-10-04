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Автомобилизация

Частичная мобилизация породила множество слухов и сплетен. В сети даже появились сообщения о том, что некоторые машины могут конфисковать для нужд армии. Автовладельцы не на шутку запереживали: а вдруг любимую «ласточку» и правда придётся отдать. Больше всего напряглись обладатели внедорожников, квадроциклов и другой техники повышенной проходимости.

Псковская Лента Новостей выяснила, на кого распространяется военно-транспортная обязанность, какие автомобили «годны к службе», и в каком случае их обяжут сдать.

Какой транспорт попадает под мобилизацию

Передача личного транспорта военным предусмотрена указом президента РФ от 2 октября 1998 года № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности». Однако она устанавливается только в период полной мобилизации и в военное время.

По закону, нужные армии автомобили сперва забирают у федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти. Затем в ход идёт автопарк бизнеса и организаций. Собственность граждан мобилизуют в последнюю очередь.

Перечень движимого имущества, которое может «уйти на фронт», прописан в приказе министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151. В документе значатся транспортные средства категории M1G, M2G, M3G, N/NG , O.

К первой относятся машины повышенной проходимости, в которых не более восьми пассажирских мест. К примеру, это такие внедорожники, как Nissan X-Trail, Suzuki Grand Vitara или Chevrolet Niva. Но джипы и кроссоверы, а также полноприводные легковушки чаще всего принадлежат частным лицам, поэтому изымают их в крайнем случае. Передне- и заднеприводные легковые военных вообще не интересуют, как и троллейбусы.

Также в списке значатся УАЗы, грузовики, пассажирские автобусы. В случае мобилизации могут изъять автомобили узкого назначения, от карет скорой помощи до инкассаторских броневиков, автокранов и лесовозов. Подлежат «призыву» трактора, прицепы, эвакуаторы, транспортные средства для аварийно-спасательных служб и полиции, фургоны для перевозки пищевых продуктов, дорожно-строительные машины и механизмы.

Кроме того, мобилизовать могут бронеавтомобили, вездеходы, снегоходы, болотоходы, квадроциклы (в том числе и легкие), мотовездеходы и прицепы к ним.

К слову, в Советском Союзе владельцы УАЗов были обязаны регистрировать машины не только в ГАИ, но и в районных военкоматах. Сейчас этого делать не нужно, так как постановка вышеперечисленных транспортных средств на воинский учёт производится в военных комиссариатах на основе базы данных ГИБДД.

«Мы комментарии не даём»

Автоюристы отмечают, что пока точный порядок мобилизации автомобилей в регионах не регламентировали, поэтому никто не может просто так прийти и забрать машину. Более того, изъятие личного автомобиля возможно только в случае, если будет объявлено военное положение во всей стране или на её части.

В рамках Указа президента РФ о частичной мобилизации о реквизировании транспорта речи не идет. В теории такое возможно при выходе особого распоряжения. Тогда владельцам транспортных средств указанных выше категорий тем или иным образом сообщат, когда и куда нужно пригнать автомобиль.

По закону, за изъятые автомобили предусмотрена компенсация. Поэтому прежде, чем забрать вашего железного друга, военкоматам потребуется провести ряд подготовительных мероприятий. В частности, собрать пакет документов, которые будут выдаваться собственникам при сдаче авто, рассчитать размер компенсации, если машина не вернется домой. Также необходимо будет определить места хранения транспорта, назначить ответственных за дальнейшую эксплуатацию машины.

Весомых санкций за отказ отдать свою машину армии в законодательстве не предусмотрено. Автовладельцу, который проигнорирует приказ, грозит штраф по статье 19.25 КоАП (неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей): для физических лиц – 300–500 рублей, для юрлиц – до 20 тысяч.

Для получения официальных разъяснений по этой теме мы попытались связаться с военным комиссариатом Псковской области. К сожалению, начальник информационного отдела военкомата Николай Шемонаев ответил, что не уполномочен обсуждать данный вопрос, и посоветовал позвонить в приёмную.

«Мы комментариев не даём», - коротко ответили в приёмной областного военкомата.

В районных военных комиссариатах тоже никто не пожелал через СМИ успокоить псковичей, переживающих, что их автомобили могут забрать для нужд армии. И на портале «Объясняем РФ» нужных ответов не нашлось.

Люди по-прежнему не понимают, где им получить достоверную и исчерпывающую информацию. Результат безобразной работы военкоматов по информированию населения, нежелание отвечать на элементарные вопросы граждан и СМИ порождают в обществе недоверие, мифы и фобии. А после мы удивляемся, что на границе скапливаются очереди желающих покинуть страну.

Рынок взял паузу

Кстати, многие из тех, кто решил отправиться за пределы России, не берут с собой не только кошек и собак, но и движимое имущество. Одни в срочном порядке продают свои автомобили, другие просто бросают технику на границе.

Мнение по этому поводу озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил машины, которые после объявления частичной мобилизации оставили выехавшие из страны россияне, передать семьям граждан, отправившихся в зону специальной военной операции. По его словам, «так будет правильно». Вячеслав Володин не уточнил, как именно будет работать механизм изъятия, и какое ведомство этим займется.

Но большинство граждан всё-таки не готовы так просто расстаться со своим имуществом. По некоторым данным, сейчас автомобильный рынок перенасыщен, так как предложений техники с пробегом стало больше на 20%. При этом покупательская активность замедлилась. Люди предпочитают сохранить нажитое непосильным трудом, да и в целом подождать с вложением средств во что бы то ни было.

Эксперты «Дрома» отмечают, что с 21 сентября 2022 года спрос на автомобили снизился на 30%, а предложение пока существенно не изменилось. Цены на подержанные машины тоже остались на уровне. Традиционного осеннего оживления рынка пока нет. «Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей. В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены могут пойти вниз», - считает аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

«На рынке авто пока ничего не изменилось», - подтвердил и псковский автоэксперт Дмитрий Минин. По его словам, предложений стало немного больше за счет привоза машин по параллельному импорту. Большой поток техники, которую перегоняют «частники», сейчас идет из Южной Кореи, ОАЭ, Казахстана. Но глобально это ничего не меняет, уточнил Дмитрий Минин.

Впоследствии, по словам эксперта, это может привести к общему снижению стоимости автомобилей.

«Но сейчас почти все дилерские центры по РФ фиксируют полную остановку спроса. Трафика из-за мобилизации почти нет. В псковских дилерских центрах это пока не чувствуется так остро, как в больших городах. Рынок встал на паузу. Все в недоумении», - подытожил автоэксперт.

Машин осталось мало

Опытный автомобилист Павел тоже не заметил существенных изменений на рынке подержанных машин в Пскове. «Всё примерно на одном и том же уровне, - прокомментировал он. - С одной стороны, может, кто-то стал продавать, а с другой — люди стали придерживать машины, потому что нечего купить взамен. Денег нет, и многие не рискуют продавать».

По его словам, в июне-июле цены на б/у автомобили упали примерно на 20% относительно начала года, но сейчас снова начали расти и вернулись на уровень начала 2022 года. Павел связывает это с тем, что «хороших, адекватных по состоянию машин становится всё меньше», а большая часть цен явно завышены.

На рынке новых автомобилей ситуация тоже не самая радужная. «Насколько я знаю, сейчас только китайцы продаются, помимо отечественных машин. Но и они заканчиваются», - рассказал Павел. Это заметили и эксперты «Дрома» - машин осталось мало. Ценники на них не самые разумные, и остались только топовые комплектации, либо машины, которые были предназначены для тест-драйва. На отечественном рынке самой популярной остаётся LADA Granta.

Псковский автолюбитель уверен, что в будущем новые машины будут замещаться подержанной техникой из-за рубежа.

«Если курс евро не изменится, европейские пригнанные машины заместят те, что продавались в салонах. Возрастной диапазон 80% таких автомобилей — от 3 до 5 лет. По цене они адекватные. Конечный покупатель ничего не потеряет. Может, будет даже больше разнообразия, больше интересных машин за адекватную стоимость», - считает Павел.

А вот организации, занимающиеся автокредитованием, рискуют остаться в минусе. После 24 февраля 2022 года упала выдача кредитов на покупку и новых автомобилей, и машин с пробегом. Весной падение продаж автокредитов в одном из псковских банков достигло 80%. Позже ситуация улучшилась, но цифры по-прежнему далеки от уровня прошлого года. По данным представителя кредитной организации, люди продолжают брать кредиты на приобретение транспорта. Даже несмотря на то, что средний чек по кредиту вырос вслед за стоимостью авто.

«Машины по цене меньше 1 млн - это только УАЗ и LADA Granta. И то, так как салон накидывает дополнительные продукты и опции, цена достигает миллиона даже на эти модели», - уточнили в банке.

По данным кредитора, хорошо продаются «китайцы» - Chery Tiggo и Haval, на эти модели сейчас действуют специальные скидочные программы по займам. На отечественные машины также предусмотрены государственные программы кредитования.

Вывод пока можно сделать только один — не поддаваться панике. Без острой необходимости не стоит избавляться от автомобиля, так как в ближайшее время вы вряд ли вы сможете выгодно купить новый. И даже в случае установления военно-транспортной обязанности большую часть автопарка граждан, скорее всего, не заберут. Так как подавляющее число легковушек непригодны для использования в полевых условиях. А военные редко передвигаются по асфальту.

Ульяна Ловыгина