«Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Здравствуйте! Начинаем первый после небольшого перерыва выпуск нашей передачи.
Так, на чем мы остановились в прошлый раз, в середине сентября. А, ну да - как обычно закончили фразой «Если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами». И знаете, вот это избитое, в общем-то дежурное, изречение за последние недели наполнилось смыслом. Причиной тому - частичная мобилизация, объявленная в условиях продолжающейся специальной военной операции и беспрецедентного обострения отношений России с коллективным Западом. Эту тему обсуждают везде, сайты органов власти завалены сообщениями от родственников призванных, СМИ пишут о допущенных ошибках и критикуют военкомов.
Образно говоря, то, что началось 24 февраля, до многих дошло 21 сентября. Признаем, что до этого аполитичные широкие массы не сильно-то интересовались СВО - степень вовлеченности большинства была примерно той же, что и, скажем, в ходе военной операции России в Сирии или контртеррористической операции на Кавказе. То есть, вроде бы знаем, что там что-то происходит, но - «это далеко, им там наверху виднее; если надо и всё это в наших национальных интересах - поддерживаем, но вообще-то у нас тут своя жизнь». Так было еще недавно, а теперь, с началом мобилизации, всё это касается миллионов и стало темой актуальной повестки. Политика становится публичной, эксперты вновь говорят об общественном мнении и его влиянии на политические процессы. И вот уже президент России Владимир Путин в своем очередном выступлении заявляет об ошибках, допущенных в ходе мобилизации, и необходимости их исправлять.
Владимир Путин, президент России: В ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь... Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка - повторю, её нужно исправить.
Что касается псковского политического класса, то его представители в основном либо предпочитают отмалчиваться по этой главной теме актуальной повестки, либо выступают в поддержку мобилизации, но как правило с уточнениями: мол, необходимо избегать ошибок, подходить взвешенно и так далее. Однозначно против выступают только яблочники и отдельные представители несистемной оппозиции - однако с учетом изменений в законодательстве стараются избегать резких заявлений и действий - и никаких серьезных попыток провести протестные акции со стороны оппозиции не предпринимается.
Отмечу, что на переднем краю работы по мобилизации оказался руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко. ОНФ занимается обращениями мобилизованных граждан и их родственников, контролирует ход процесса на территории Псковской области и реагируют на информацию о возможных нарушениях. В первые же дни мобилизации в псковском отделении Народного фронта приняли порядка 30 обращений об ошибках, о чем Виктор Остренко сообщил в интервью ПЛН. В целом, в отличие от других регионов, где, по сообщениям СМИ, фиксируются очевидные нарушения и даже происходят трагедии, в Псковской области серьезных нарушений нет - по крайней мере, пока.
Об этом вчера шла речь на заседании комиссии по мобилизации под председательством губернатора Михаила Ведерникова. По его словам, план по мобилизации выполнен на 70%. Отдельно губернатор остановился на необходимости исполнения задачи по призыву без ущерба для экономики Псковской области. И далее небольшая цитата.
«Крайне важно сейчас организовать процесс мобилизации так, чтобы он не сказался пагубно на экономике региона. Принципиально, чтобы не призывали людей узких специальностей и очень взвешенно подходили к мобилизации граждан с предприятий, так как это может привести к нарушениям производственных циклов», - подчеркнул Михаил Ведерников в своем выступлении на заседании комиссии по мобилизации.
В продолжение темы работы губернатора отмечу, что Михаил Ведерников на минувшей неделе побывал в Москве, где выступал президент, и в состав России принимали ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Напомню, что ранее в организации референдумов участвовала псковская делегация, в частности политический вице-губернатор Александр Серавин и глава облизбиркома Игорь Сопов.
Тем временем руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев оставил свой пост- он будет работать в одном из регионов, где на днях прошел референдум о присоединении к России. Напомню, что до губернаторских выборов 2018 года экс-сотрудник МЧС из Саратова Сергей Дмитриев был политтехнологом, работал в нашем регионе, а после выборов главы области неожиданно для многих остался и в октябре 2018-го был назначен руководителем аппарата администрации. Он был одной из ключевых фигур (при этом не самой публичной) в окружении губернатора, любопытно, что когда-то занял кабинет, в котором до этого сидел отставленный вице-губернатор Николай Цветков. При том, что публичной политикой Дмитриев не занимался, он был раздражителем для псковской оппозиционной блогерской тусовки, в которой имя руководителя аппарата частенько упоминали - то в связи с деятельностью благотворительного фонда имени княгини Ольги, то проводя параллели с Александром Серавиным, креатурой которого и считали Сергея Дмитриева.
С приходом Серавина на пост вице-губернатора значительная часть полномочий Дмитриева отошла Серавину. Ну а теперь экс-руководитель аппарата покидает регион. Интересно, что еще до того, как информация об уходе высокопоставленного чиновника ушла из Дома Советов, заявить об этом решил советник губернатора по СМИ Антон Сергеев, у которого с Дмитриевым отношения складывались непросто. Напоследок назвал уходящего своим «хорошим товарищем» - более того обратился к нему: «дружище», что в свете их прежних взаимоотношений выглядело весьма забавно, даже комично.
Так или иначе, теперь вице-губернатор Александр Серавин, безусловно, - основная фигура, в его руках сосредоточены широкие полномочия. При этом следует понимать, что он пришел в региональное правительство в очень непростое время. Я про многочисленные вызовы и угрозы этого года, а ведь никто не снимал и другие задачи - как краткосрочные (и тут надо сказать про выборы в Пушкиногорском районе - они пройдут уже в конце декабря), так и долгосрочные (напомню, что 2023-й - год губернаторских выборов).
В общем, жизнь идет вперед, перемены продолжаются - по традиции их мы фиксируем в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей». В этом году уже в пятый раз будем проводить большое исследование, чтобы сделать псковскую политику более открытой, публичной и понятной людям. По итогам работы составляем рейтинг ста самых влиятельных - сейчас начинаем эту большую работу. Ну а изменится ли положение в группе лидеров во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем Генсовета «Единой России», первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком (он, кстати, продолжает подниматься в федеральном рейтинге 100 ведущих политиков России по версии АПЭК - по итогам сентября переместился с 19-й на 18-ю позицию и входит в группу политиков с очень сильным влиянием), как высоко поднимется в списке ставший председателем псковской гордумы и руководителем фракции ЕР Александр Гончаренко, что будет с позициями других региональных политиков узнаем в декабре, по итогам большого исследования с участием экспертов. Следите за публикациями ПЛН - мы начинаем.
На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Заканчиваю – и, чтоб не повторяться, не буду приводить уже упомянутое сегодня высказывание о политике, а возьму другое – как говаривал классик, «такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай бог нам пережить их без потерь». Будьте здоровы.