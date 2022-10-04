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Политика

«Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных»

04.10.2022 17:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 


Здравствуйте! Начинаем первый после небольшого перерыва выпуск нашей передачи. 

Так, на чем мы остановились в прошлый раз, в середине сентября. А, ну да -  как обычно закончили фразой «Если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами». И знаете, вот это избитое, в общем-то дежурное, изречение за последние недели наполнилось смыслом.  Причиной тому - частичная мобилизация, объявленная в условиях продолжающейся специальной военной операции и беспрецедентного обострения отношений России с коллективным Западом. Эту тему обсуждают везде, сайты органов власти завалены сообщениями от родственников призванных, СМИ пишут о допущенных ошибках и критикуют военкомов.

Всё это привело к резкой политизации, что фиксируют социологи, и о чем в один голос говорят политологи.

Образно говоря, то, что началось 24 февраля, до многих дошло 21 сентября. Признаем, что до этого аполитичные широкие массы не сильно-то интересовались СВО - степень вовлеченности большинства была примерно той же, что и, скажем, в ходе военной операции России в Сирии или контртеррористической операции на Кавказе. То есть, вроде бы знаем, что там что-то происходит, но - «это далеко, им там наверху виднее; если надо и всё это в наших национальных интересах - поддерживаем, но вообще-то у нас тут своя жизнь». Так было еще недавно, а теперь, с началом мобилизации, всё это касается миллионов и стало темой актуальной повестки. Политика становится публичной, эксперты вновь говорят об общественном мнении и его влиянии на политические процессы. И вот уже президент России Владимир Путин в своем очередном выступлении заявляет об ошибках, допущенных в ходе мобилизации, и необходимости их исправлять.


Владимир Путин, президент России:  В ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь... Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка - повторю, её нужно исправить.

Что касается псковского политического класса, то его представители в основном либо предпочитают отмалчиваться по этой главной теме актуальной повестки, либо выступают в поддержку мобилизации, но как правило с уточнениями: мол, необходимо избегать ошибок, подходить взвешенно и так далее. Однозначно против выступают только яблочники и отдельные представители несистемной оппозиции - однако с учетом изменений в законодательстве стараются избегать резких заявлений и действий - и никаких серьезных попыток провести протестные акции со стороны оппозиции не предпринимается.

Отмечу, что на переднем краю работы по мобилизации оказался руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко. ОНФ  занимается обращениями мобилизованных граждан и их родственников, контролирует ход процесса на территории Псковской области и реагируют на информацию о возможных нарушениях.  В первые же дни мобилизации в псковском отделении Народного фронта приняли порядка 30 обращений об ошибках, о чем Виктор Остренко сообщил в интервью ПЛН. В целом, в отличие от других регионов, где, по сообщениям СМИ, фиксируются очевидные нарушения и даже происходят трагедии, в Псковской области серьезных нарушений нет - по крайней мере, пока. 

Напряжение, безусловно, присутствует и власти вынуждены учитывать возможные негативные факторы, в том числе их влияние на экономическое положение.

Об этом вчера шла речь на заседании комиссии по мобилизации под председательством губернатора Михаила Ведерникова. По его словам, план по мобилизации выполнен на 70%. Отдельно губернатор остановился на необходимости  исполнения задачи по призыву без ущерба для экономики Псковской области. И далее небольшая цитата. 

«Крайне важно сейчас организовать процесс мобилизации так, чтобы он не сказался пагубно на экономике региона. Принципиально, чтобы не призывали людей узких специальностей и очень взвешенно подходили к мобилизации граждан с предприятий, так как это может привести к нарушениям производственных циклов», - подчеркнул Михаил Ведерников в своем выступлении на заседании комиссии по мобилизации. 

В продолжение темы  работы губернатора отмечу, что Михаил Ведерников на минувшей неделе побывал в Москве, где выступал президент, и в состав России принимали ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Напомню, что ранее в организации референдумов участвовала псковская делегация, в частности политический вице-губернатор Александр Серавин и глава облизбиркома Игорь Сопов. 

Тем временем руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев оставил свой пост- он будет работать в одном из регионов, где на днях прошел референдум о присоединении к России.   Напомню, что до губернаторских выборов 2018 года экс-сотрудник МЧС из Саратова Сергей Дмитриев был политтехнологом, работал в нашем регионе, а после выборов главы области неожиданно для многих остался и в октябре 2018-го был назначен руководителем аппарата администрации. Он был одной из ключевых фигур (при этом не самой публичной) в окружении губернатора, любопытно, что когда-то занял кабинет, в котором до  этого сидел отставленный вице-губернатор Николай Цветков. При том, что публичной политикой Дмитриев не занимался, он был раздражителем для псковской  оппозиционной блогерской тусовки, в которой имя руководителя аппарата частенько упоминали - то в связи с деятельностью благотворительного фонда имени княгини Ольги, то проводя параллели с Александром Серавиным, креатурой которого и считали Сергея Дмитриева.

С приходом  Серавина  на пост вице-губернатора значительная часть полномочий Дмитриева отошла Серавину. Ну а теперь экс-руководитель аппарата покидает регион. Интересно, что еще до того, как информация об уходе высокопоставленного чиновника ушла из Дома Советов, заявить об этом решил советник губернатора по СМИ Антон Сергеев, у которого с Дмитриевым отношения складывались непросто. Напоследок назвал уходящего своим «хорошим товарищем» - более того обратился к нему: «дружище», что в свете их прежних взаимоотношений выглядело весьма забавно, даже комично. 

Как говаривал старик Паниковский Балаганову, «Шура, вы же знаете, как я вас уважаю, как я вас люблю, Шура».

Так или иначе, теперь вице-губернатор Александр Серавин, безусловно, - основная фигура, в его руках сосредоточены широкие полномочия. При этом следует понимать, что он пришел в региональное правительство в очень непростое время. Я про многочисленные вызовы и угрозы этого года, а ведь никто не снимал и другие задачи - как краткосрочные (и тут надо сказать про выборы в Пушкиногорском районе - они пройдут уже в конце декабря), так и долгосрочные (напомню, что 2023-й - год губернаторских выборов).

В общем, жизнь идет вперед, перемены продолжаются - по традиции их мы фиксируем в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей». В этом году уже в пятый раз будем проводить большое исследование, чтобы сделать псковскую политику более открытой, публичной и понятной людям. По итогам работы составляем рейтинг ста самых влиятельных  - сейчас начинаем эту большую работу. Ну а изменится ли положение в группе лидеров во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем Генсовета «Единой России», первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком (он, кстати, продолжает подниматься в федеральном рейтинге 100 ведущих политиков России по версии АПЭК - по итогам сентября переместился с 19-й на 18-ю позицию и входит в группу политиков с очень сильным влиянием), как высоко поднимется в списке ставший председателем псковской гордумы и руководителем фракции ЕР Александр Гончаренко, что будет с позициями других региональных политиков узнаем в декабре, по итогам большого исследования с участием экспертов. Следите за публикациями ПЛН - мы начинаем. 

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Заканчиваю – и, чтоб не повторяться, не буду приводить уже упомянутое сегодня высказывание о политике, а возьму другое – как говаривал классик, «такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай бог нам пережить их без потерь». Будьте здоровы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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04.10.2022, 13:120 Великолучане привезли почти 20 медалей с «Кубка Спарты» по ММА 04.10.2022, 13:020 Православные псковичи отмечают праздник Воздвижения Креста Господня 04.10.2022, 12:540 Мужчина пострадал в результате опрокидывания ВАЗа в Псковском районе 04.10.2022, 12:520 Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах
04.10.2022, 12:440 Денег на ремонт здания у Псковского планетария нет — Владимир Колпаков 04.10.2022, 12:260 Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации 04.10.2022, 12:240 Московский некрофил выкопал из могилы тело женщины и попался полиции 04.10.2022, 12:130 170 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки
04.10.2022, 12:110 Торговые сети МегаФона и Yota объединятся до конца 2023 года 04.10.2022, 12:060 Автомобилист сбил женщину на «зебре» в Пскове и скрылся 04.10.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором Псковского планетария 04.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 4 октября
04.10.2022, 11:560 Депутаты внесли изменения в бюджет Пскова на 2022 год и плановый период 04.10.2022, 11:560 «Лига справедливости»: Мобилизация 04.10.2022, 11:490 Кратковременное потепление прогнозируют в Псковской области 04.10.2022, 11:440 Юлия Пожидаева: Средства из городского бюджета направят на оборудование детсадов тревожными кнопками
04.10.2022, 11:420 В Печорах выявили 100-долларовую купюру с признаками подделки 04.10.2022, 11:360 Шесть новых ТОСов появилось в Пскове 04.10.2022, 11:310 Более 50% псковичей мечтают о физкультминутках на работе — опрос 04.10.2022, 11:200 Водителя задержали в Псковской области за кражу бензина с АЗС
04.10.2022, 11:070 Псковская пенсионерка перебегала дорогу на красный свет и попала под колеса Audi 04.10.2022, 11:030 Совет Федерации одобрил вступление освобождённых территорий в состав России 04.10.2022, 10:530 «Беседка»: О перспективах и проблемах Псковского планетария 04.10.2022, 10:450 Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря
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