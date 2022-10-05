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Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский

Депутаты готовы к призыву в рамках частичной мобилизации, готовы войти в состав российских Вооруженных Сил. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы все готовы отправиться на мобилизацию, если руководство страны посчитает это необходимым. Не для того, чтобы просто утешить общественное мнение, а если действительно потребуется. Те, кто годен, здоров, кому позволяет возраст, обязательно пойдут», – отметил парламентарий.

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Александр Козловский также добавил, что публичное и широкое обсуждение историй с призывом депутатов считает несерьезным и наигранным.

«Николаю Валуеву (депутату Государственной Думы VI и VII созывов - ред.) повестка пришла, когда он был в командировке, он с этим разберется. Эта история больше носит раздутый характер. Можно поулыбаться, но сейчас не то время, чтобы тратить на это время», – сказал депутат.