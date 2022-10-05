Общество

Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90%

Россияне вдвое чаще пытались незаконно вывезти деньги за рубеж с момента объявления частичной мобилизации.

С 20 по 30 сентября этого года выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных денег через границу, что на 93% больше, чем за тот же период 2021-го, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Речь идет о случаях недекларирования либо недостоверного указания россиянами сумм перевозимых денег, а также о нарушении запрета о вывозе из РФ иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов. Под последнее подпало почти каждое второе нарушение (213), выявленное за указанный период, отмечается в сообщении.

По результатам выявленных за последние десять дней сентября нарушений возбудили 549 административных дел, а также 11 уголовных. При этом общая сумма нелегально перевозимых денег в рамках всех этих дел в рублевом эквиваленте достигла 160,5 млн рублей, что на 63% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В ФТС связывают рост числа нарушений с увеличением пассажиропотока, а также невозможностью осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера.

По данным службы, основной перемещаемой валютой по выявленным в конце сентября нарушениям стал российский рубль: на него приходится более 50% дел. Далее по популярности — евро и доллары США. Отмечается, что чаще всего денежные средства вывозились в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

Фиксируемые нарушения — результат низкой финансовой грамотности граждан и отсутствия знаний о безопасных способах перевода средств, считают эксперты.