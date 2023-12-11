Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента

Патриотический настрой населения отразится на явке на предстоящих президентских выборах, считает эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.
По ее мнению, с учётом того, что для избирателей созданы все условия, включая трехдневное и дистанционное электронное голосование, явка на выборах президента РФ может составить около 70%.
«Сейчас патриотический настрой может стать важным фактором, способствующим увеличению явки на выборах. Уверена, что наши граждане проявят свою любовь и преданность Родине, приняв активное участие в этом важном процессе!» - заключила Алеся Михачева.