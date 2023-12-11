Политика

Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента

Патриотический настрой населения отразится на явке на предстоящих президентских выборах, считает эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

«Я вижу, что с каждым днём люди все больше испытывают сильные патриотические чувства, они склонны быть более активными и ответственными гражданами. Сейчас время показывает, что мы должны быть вместе, смотреть в одном направлении и быть ответственными, включая участие в выборном процессе. Считаю, что именно патриотический настрой населения сыграет огромную роль в формировании общественного мнения и отразится большой явкой на предстоящих президентских выборах», - сказала Алеся Михачева.

По ее мнению, с учётом того, что для избирателей созданы все условия, включая трехдневное и дистанционное электронное голосование, явка на выборах президента РФ может составить около 70%.

«Сейчас патриотический настрой может стать важным фактором, способствующим увеличению явки на выборах. Уверена, что наши граждане проявят свою любовь и преданность Родине, приняв активное участие в этом важном процессе!» - заключила Алеся Михачева.