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Политика

«Дневной дозор»: Что дают предвыборные дебаты на ТВ и радио?

20.02.2024 16:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Что дают предвыборные дебаты на ТВ и радио?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

На этой неделе в России стартует важный этап президентских выборов — агитация. Это означает, что в средствах массовой информации в самое ближайшее время появятся предвыборные ролики, а параллельно с ними будут запущены дебаты. Транслировать их обязаны государственные телеканалы и радиостанции.

Как того и требует закон, всем кандидатам государственные СМИ предоставят равные объемы времени — платного и бесплатного — для проведения дебатов. К слову, в нашем регионе в ходе дебатов выступать будут не сами кандидаты на пост главы государства, а их доверенные лица.

Предвыборные дебаты были заимствованы российской избирательной системой из западных практик. Публичная очная дискуссия кандидатов в президенты - одна из практик американских выборов, где нередко победа в дебатах приводила и к выигрышу всей кампании. В современной России к дебатам кандидатов отношение разное. Кому-то они интересны, а кто-то считает этот инструмент необязательной частью избирательной кампании.

В преддверии этих публичных дискуссий мы решили поинтересоваться, какую роль играют дебаты в сегодняшних выборах, кто будет участвовать в них и будут ли их смотреть представители псковского общественно-политического «бомонда»? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Дневной дозор».

Дебаты — важный инструмент в любой предвыборной кампании, подчеркнул председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он добавил, что благодаря этому механизму каждый из кандидатов не просто имеет возможность высказать своё мнение и озвучить свою программу, он должен это делать. Илья Стрелков добавил, что дебаты всегда смотрит и слушает с удовольствием. И дебаты в преддверии президентских выборов исключением из этого правила не станут.

«Большой плюс в том, что наши кандидаты имеют право высказываться в прямом эфире радиостанций и ТВ с максимальным охватом, чтобы это могло услышать и увидеть максимальное количество избирателей. Непосредственно на дебатах можно представить свою программу, можно рассказать о видении и о ходе экономического развития страны. Я думаю, что это очень полезно, и это должно быть. Хочу привести в пример радио "ПЛН FM", "Радио России" (ВГТРК), на которые периодически приглашают представителей политических партий. Они успешно выступают, высказывают свое мнение. Естественно, доступ есть у всех, потому что приглашаются буквально все представители политических партий».

Дебаты — неотъемлемая часть выборов, согласился депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он напомнил, что сам неоднократно участвовал в этих процедурах. А сейчас смотрит дебаты время от времени. И не весь контент подряд, а лишь то, что заинтересует.

«Это возможность донести до избирателей свою программу и позицию по тем или иным вопросам, поэтому это очень важно. Другое дело, что наш кандидат от "Единой России", которого мы поддержали, Владимир Владимирович Путин, в дебатах участвовать не будет, его будут представлять доверенные лица. Это и правильно, свою позицию он часто озвучивает на телевидении, в интервью различным журналистам и российским, в первую очередь, и иностранным. Периодически дебаты смотрю, но не все подряд, а выбираю что-то интересное, потому что, мне кажется, это такой элемент шоу. Особенно если выступают яркие представители этого жанра, то всегда интересно наблюдать, смотреть, но очень важно все равно понять, что это за кандидат, как он общается, как он держится, как он держит удар оппонентов».

Говоря о дебатах в преддверии президентских выборов, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко отметил, что времени на политические дискуссии отведено очень мало. Тогда как количество тем, которые хотелось бы осветить, достаточно велико. Из этого следует, что составить мнение о программах кандидатов лишь на основании дебатов гражданам будет довольно сложно. И тем не менее, заверил Петр Алексеенко, партия планирует «по возможности» использовать и этот канал коммуникации с избирателями для донесения своей программы. Жителям страны он посоветовал смотреть дебаты.

«На дебатах дается где-то до 6 минут на одного нашего представителя, то есть доверенного лица. Так, за 6 минут можно изложить тему, а тем очень много разных: жилищно-коммунальное хозяйство, молодежная политика, помощь нашим ветеранам и другие. Много разных тем, а время ограничено. Здесь у нас неоднозначное отношение к этим дебатам. Но по возможности будем участвовать, потому что есть доверенные лица, которые, правда, в Пскове не проживают, поэтому будет проблема с посещением этих дебатов. Но и человеческий фактор: сейчас два наших человека приболели».

А вот ЛДПР планирует участвовать во всех возможных дебатах настолько, насколько будет позволять график. На это обстоятельство указал руководитель фракции партии в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Он отметил, что если оппоненты ЛДПР не будут появляться на дебатах, то партия «с удовольствием будет использовать их эфирное время», поскольку предвыборный период — «мощный инструмент для связи с избирателями», позволяющий донести свои идеи и позицию. Антон Минаков добавил, что сам старается не пропускать трансляцию дебатов на телевидении и радио. А если пропускает, обязательно смотрит в записи.

«Дебаты - это та форма предвыборной агитации, которая до сих пор еще в полной мере осталась у оппозиционных партий. Дебаты нам положены по закону и в том числе на телевидении, на различных радиостанциях. Безусловно, мы во всех дебатах будем участвовать. Нужно понимать, что когда на дебатах встречаются представители разных политических сил, они представляют свою разную программу, и в дебатах, в этих прениях, можно задавать друг другу вопросы, тем самым ответить на большее количество вопросов нашим избирателям и гражданам, поскольку обсуждая программы друг друга, нам являются их и положительные стороны, и их недостатки. Хотелось бы выразить надежду, что наши коллеги по другим политическим партиям, другие доверенные лица кандидата в президенты не будут пренебрегать дебатами, будут приходить и участвовать в них вместе с ЛДПР не только ради политического пиара, а все-таки для выработки, возможно, в будущем совместных целей от оппозиции по многим вопросам».

Кандидатам и доверенным лицам выделяется достаточно большое количество времени на участие в совместных агитационных мероприятиях на телевидении и радио. Например, на канале «Россия-1» и «Радио России» дебаты будут проходить с 22 февраля по 7 марта, перечислила депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. Она уточнила: понимание, кто именно из представителей кандидатов примет участие в этих дебатах, также есть.

«Предоставляется большой объем времени для того, чтобы все участники избирательной кампании рассказали и о позиции кандидата, и о программе. И самое главное - возможность. У нас, допустим, в дебатах устанавливается определенная тематика, можно показать свои знания по разным направлениям: политической, экономической и социальной жизни региона и страны в целом, и аргументировано высказать свою позицию. Телевидение и радио – это чувствительная сфера, когда через телеэкран ты доносишь информацию сразу очень большой аудитории и тебя одновременно смотрят очень большое количество людей. Это очень важная, прямая, непосредственная коммуникация со своими телезрителями, радиослушателями и, пожалуй, самой активной аудиторией того электората, который ходит на выборы. У КПРФ и ЛДПР есть доверенные лица, и мы ожидаем их в студии. У кандидата-самовыдвиженца доверенные лица есть, и мы их тоже ожидаем, конечно же, в студии на дебатах. У партии "Новые люди", я так понимаю, есть вопросы и сложности. Но мы всегда открыты и готовы для предоставления площадки».

Руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский тем временем признался, что дебаты по телевидению целенаправленно не смотрит, а оставляет подобные программы только в том случае, если замечает их на экране во время перелистывания каналов. Он убежден: времени для того, чтобы политики или их доверенные лица в ходе дискуссии по TВ или на радио озвучили свою позицию по всем острым вопросам, недостаточно. Да и вообще дебаты, по словам Андрея Маковского, лишь «капля в океане агитации». И при том, «архаичная» капля.

«Мне кажется, правильно отталкиваться от того, где находится электорат того или иного кандидата. Допустим, для "Новых людей" телевидение - это так же, как и газеты. Такое медиа, которое не принципиально. Наш электорат находится в социальных сетях и Интернете. Конечно же, это намного сложнее... Что пишут в пабликах, как наш кандидат ведет себя в социальных сетях, как мы его поддерживаем в социальных сетях, как мы своей аудитории об этом рассказываем. На мой взгляд, все, что касается большой президентской гонки: газеты, автобусы, дебаты - это уже такой историзм, дань уважения. Сейчас практически все агитки выходят на личные встречи кандидатов с людьми, либо в социальной сети. Важно не удариться в эти политические игры и важно работать для людей. Мы стараемся, чтобы наша приемная работала с большей интенсивностью, потому что люди видят политику в своих телеэкранах, вспоминают о региональных депутатах и начинают нам рассказывать свои проблемы. Для нас намного важнее, например, отработать проблему в Порхове, чем, допустим, посмотреть дебаты по телевизору».

Формат дебатов совершенно не устарел, он по-прежнему интересен аудитории. Однако его отягощают два момента, поделился точкой зрения российский политолог Игорь Минтусов. Во-первых: дебаты интересны, когда идёт конкурентная кампания. А во-вторых, — дебаты обычно неинтересны лидерам политических выборов, так как во время общения лидеров гонки с оппонентами с менее высоким рейтингом интерес от более известного лидера передаётся к менее известному.

«Сейчас во время выборов борьба идет за второе, третье и четвертое место. Борьба будет достаточно бескомпромиссная, потому что у каждого есть свои цели и задачи. Слуцкому, Харитонову и Даванкову совсем небезразлично, сколько они наберут процентов и какое место они займут. В зависимости от занятого ими места, первое лицо будет также выстраивать с ними отношения и разговор в течение ближайших лет. Для них это очень важно. Борьба будет между ними интересной и, возможно, будут интересные дебаты».

Участвовать в дебатах на телевидении и радио кандидатам однозначно нужно. Такое мнение высказала председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева. По её замечанию, это шанс для кандидатов заявить о себе и своей программе. А вот то, насколько свободными и дискуссионными будут дебаты, покажет время.

«Парламентские партии должны обязательно выдвигать кандидатуры и, соответственно, сейчас вести дебаты в средствах массовой информации. У нас население совершенно разное: и по возрасту, и по структуре. Людям это интересно и важно. Люди должны знать, что это не просто кот в мешке для голосования».

Выборы предполагают существование нескольких мнений и точек зрения. И потому общественная дискуссия должна быть. В этом ключе дебаты — действительно, очень полезный механизм. Механизм, который помогает гражданам узнать каждого из кандидатов, изучить его политическую платформу, решить, способен ли претендент на столь высокую должность, «держать удар» и свободно выражать свои мысли во время дискуссии.

Большинство тех, кого мы опросили сегодня, в целом поддерживают институт дебатов. И тем не менее есть мнение о том, что форма «предвыборных прений» должна стать более свободной от рамок и всяческих ограничений. Например, следует ввести традицию прямой дискуссии, не ограничивающейся форматом «выступлений по очереди».

Напомним, на сайте ПЛН в настоящее время проходит опрос на тему: «Нужны ли предвыборные дебаты?».

Светлана Пикалёва

Теги: #выборы президента #дебаты #кандидаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Нужны ли предвыборные дебаты?
В опросе приняло участие 58 человек
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