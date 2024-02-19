«Дневной дозор»: Что дают предвыборные дебаты на ТВ и радио?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Что дают предвыборные дебаты на ТВ и радио?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На этой неделе в России стартует важный этап президентских выборов — агитация. Это означает, что в средствах массовой информации в самое ближайшее время появятся предвыборные ролики, а параллельно с ними будут запущены дебаты. Транслировать их обязаны государственные телеканалы и радиостанции.
Как того и требует закон, всем кандидатам государственные СМИ предоставят равные объемы времени — платного и бесплатного — для проведения дебатов. К слову, в нашем регионе в ходе дебатов выступать будут не сами кандидаты на пост главы государства, а их доверенные лица.
Предвыборные дебаты были заимствованы российской избирательной системой из западных практик. Публичная очная дискуссия кандидатов в президенты - одна из практик американских выборов, где нередко победа в дебатах приводила и к выигрышу всей кампании. В современной России к дебатам кандидатов отношение разное. Кому-то они интересны, а кто-то считает этот инструмент необязательной частью избирательной кампании.
В преддверии этих публичных дискуссий мы решили поинтересоваться, какую роль играют дебаты в сегодняшних выборах, кто будет участвовать в них и будут ли их смотреть представители псковского общественно-политического «бомонда»? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Дневной дозор».
Дебаты — важный инструмент в любой предвыборной кампании, подчеркнул председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он добавил, что благодаря этому механизму каждый из кандидатов не просто имеет возможность высказать своё мнение и озвучить свою программу, он должен это делать. Илья Стрелков добавил, что дебаты всегда смотрит и слушает с удовольствием. И дебаты в преддверии президентских выборов исключением из этого правила не станут.
Дебаты — неотъемлемая часть выборов, согласился депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он напомнил, что сам неоднократно участвовал в этих процедурах. А сейчас смотрит дебаты время от времени. И не весь контент подряд, а лишь то, что заинтересует.
Говоря о дебатах в преддверии президентских выборов, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко отметил, что времени на политические дискуссии отведено очень мало. Тогда как количество тем, которые хотелось бы осветить, достаточно велико. Из этого следует, что составить мнение о программах кандидатов лишь на основании дебатов гражданам будет довольно сложно. И тем не менее, заверил Петр Алексеенко, партия планирует «по возможности» использовать и этот канал коммуникации с избирателями для донесения своей программы. Жителям страны он посоветовал смотреть дебаты.
А вот ЛДПР планирует участвовать во всех возможных дебатах настолько, насколько будет позволять график. На это обстоятельство указал руководитель фракции партии в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Он отметил, что если оппоненты ЛДПР не будут появляться на дебатах, то партия «с удовольствием будет использовать их эфирное время», поскольку предвыборный период — «мощный инструмент для связи с избирателями», позволяющий донести свои идеи и позицию. Антон Минаков добавил, что сам старается не пропускать трансляцию дебатов на телевидении и радио. А если пропускает, обязательно смотрит в записи.
Кандидатам и доверенным лицам выделяется достаточно большое количество времени на участие в совместных агитационных мероприятиях на телевидении и радио. Например, на канале «Россия-1» и «Радио России» дебаты будут проходить с 22 февраля по 7 марта, перечислила депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. Она уточнила: понимание, кто именно из представителей кандидатов примет участие в этих дебатах, также есть.
Руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский тем временем признался, что дебаты по телевидению целенаправленно не смотрит, а оставляет подобные программы только в том случае, если замечает их на экране во время перелистывания каналов. Он убежден: времени для того, чтобы политики или их доверенные лица в ходе дискуссии по TВ или на радио озвучили свою позицию по всем острым вопросам, недостаточно. Да и вообще дебаты, по словам Андрея Маковского, лишь «капля в океане агитации». И при том, «архаичная» капля.
Формат дебатов совершенно не устарел, он по-прежнему интересен аудитории. Однако его отягощают два момента, поделился точкой зрения российский политолог Игорь Минтусов. Во-первых: дебаты интересны, когда идёт конкурентная кампания. А во-вторых, — дебаты обычно неинтересны лидерам политических выборов, так как во время общения лидеров гонки с оппонентами с менее высоким рейтингом интерес от более известного лидера передаётся к менее известному.
Участвовать в дебатах на телевидении и радио кандидатам однозначно нужно. Такое мнение высказала председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева. По её замечанию, это шанс для кандидатов заявить о себе и своей программе. А вот то, насколько свободными и дискуссионными будут дебаты, покажет время.
Выборы предполагают существование нескольких мнений и точек зрения. И потому общественная дискуссия должна быть. В этом ключе дебаты — действительно, очень полезный механизм. Механизм, который помогает гражданам узнать каждого из кандидатов, изучить его политическую платформу, решить, способен ли претендент на столь высокую должность, «держать удар» и свободно выражать свои мысли во время дискуссии.
Большинство тех, кого мы опросили сегодня, в целом поддерживают институт дебатов. И тем не менее есть мнение о том, что форма «предвыборных прений» должна стать более свободной от рамок и всяческих ограничений. Например, следует ввести традицию прямой дискуссии, не ограничивающейся форматом «выступлений по очереди».
Напомним, на сайте ПЛН в настоящее время проходит опрос на тему: «Нужны ли предвыборные дебаты?».
Светлана Пикалёва