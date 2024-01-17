Общество

Обучение для общественных наблюдателей проводят в районах Псковской области

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области проводит обучающие семинары для общественных наблюдателей к выборам президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате Псковской области.

Фото здесь и далее: Общественная палата Псковской области

С 15 января встречи прошли в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Усвятском районах и Невельском муниципальном округе. Курс уже прошли 447 человек.

Участникам обучения рассказывают о правах и обязанностях наблюдателей, актуальных изменениях избирательного законодательства, действиях в случае внештатных ситуаций на избирательных участках. И, самое главное, объясняют, что они не продвигают интересы ни одной партии. Наблюдатель - всегда исключительно на стороне избирателя и заботится о соблюдении его прав.

Обучающие семинары планируются провести до конца января, во всех муниципальных образованиях.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.