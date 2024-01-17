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Общество

Обучение для общественных наблюдателей проводят в районах Псковской области

18.01.2024 10:37|ПсковКомментариев: 0

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области проводит обучающие семинары для общественных наблюдателей к выборам президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате Псковской области. 

Фото здесь и далее: Общественная палата Псковской области

С 15 января встречи прошли в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Усвятском районах и Невельском муниципальном округе. Курс уже прошли 447 человек.

Участникам обучения рассказывают о правах и обязанностях наблюдателей, актуальных изменениях избирательного законодательства, действиях в случае внештатных ситуаций на избирательных участках. И, самое главное, объясняют, что они не продвигают интересы ни одной партии. Наблюдатель - всегда исключительно на стороне избирателя и заботится о соблюдении его прав.

 

Обучающие семинары планируются провести до конца января, во всех муниципальных образованиях. 

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Теги: #выборы президента #Общественная палата Псковской области #курсы
Источник: Псковская Лента Новостей
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