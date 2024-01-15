Экономика

Юрий Сорокин: Начинающие бизнесмены должны действовать быстро

Сегодня в России начинающие бизнесмены должны действовать быстро. Советы молодым предпринимателям в Пскове 15 января дал директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, встреча состоялась перед открытием штаба общественной поддержки Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я с вами чувствую себя в своей тарелке, мы с вами одной крови», - обратился к молодым предпринимателям Юрий Сорокин. Он отметил, что сейчас «очень интересное время», такие непростые для страны времена открывают возможности для предпринимателей.

На данный момент время дороже, чем деньги, подчеркнул Юрий Сорокин и призвал предпринимателей не лениться, быть целеустремленными и действовать быстро.

«Важна скорость. Нужно быстро думать, быстро изучать рынок и быстро начинать бизнес», - отметил предприниматель.

Также он посоветовал молодым бизнесменам не планировать деятельность более чем на 5 лет вперед.

«5 лет - срок достаточный, чтобы не наделать ошибок. Люди, которые живут будущим, занимают неправильную позицию, нужно жить сегодняшним днем и настраиваться на сегодня», - посоветовал Юрий Сорокин.