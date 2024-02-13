Путь к выборам президента для партий лежит через муниципальные кампании, заявил политолог

Чтобы выдвинуть кандидатов на выборы президента или на губернаторские выборы, партии должны участвовать в муниципальных выборах. Такое мнение политолог Дмитрий Солонников выразил на заседании Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что на президентских выборах в 2024 году некоторые кандидаты от непарламентских партий сняли свою кандидатуру самостоятельно, не собрав нужного количества подписей.
«Объективная реальность такова, что организация структуры партий, не входящих в Госдуму, не позволяет квалифицированно собрать даже 100 тысяч подписей без нарушений», - заключил он.