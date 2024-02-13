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Политика

Путь к выборам президента для партий лежит через муниципальные кампании, заявил политолог

15.02.2024 16:05|ПсковКомментариев: 0

Чтобы выдвинуть кандидатов на выборы президента или на губернаторские выборы, партии должны участвовать в муниципальных выборах. Такое мнение политолог Дмитрий Солонников выразил на заседании Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Партиям нужно участвовать в региональных и муниципальных выборах, чтобы выдвигать кандидата на федеральные кампании. Как показывает практика, у непарламентских партий попытки собрать даже 100 тысяч подписей, чтобы выставить своего кандидата, не увенчались успехом», - сказал Дмитрий Солонников. 

Он напомнил, что на президентских выборах в 2024 году некоторые кандидаты от непарламентских партий сняли свою кандидатуру самостоятельно, не собрав нужного количества подписей.

«Объективная реальность такова, что организация структуры партий, не входящих в Госдуму, не позволяет квалифицированно собрать даже 100 тысяч подписей без нарушений», - заключил он.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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