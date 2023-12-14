Политика

Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента

Сейчас как никогда важно мощно, всем вместе, единым фронтом поддержать президента Владимира Путина в решении участвовать в предстоящих выборах, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 17 декабря вместе с секретарём Псковского регионального отделения «Единой России» Александром Козловским спикер принял участие в пленарном заседании XXI съезда партии, единогласно поддержавшем выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы президента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Поддерживая главу государства, мы поддерживаем наших ребят в окопах на Купянском, Краснолиманском направлении, под Донецком и в Запорожье, наших псковских десантников, разведчиков, возвращения которых мы все так ждём, мы поддерживаем наших производителей, благодаря которым наша экономика продолжает работать, наших дипломатов, которые держат удар, мы поддерживаем правду и справедливость, добрые начинания и достижения, а если смотреть на ситуацию ещё более глобально – мы поддерживаем Россию и её независимость. Не каждый может защищать свою страну с оружием в руках, но, уверен, каждый может статью часть единой команды, которая готова сплотиться в сложные времена вокруг своего лидера», - сказал Александр Котов.

Наделённый полномочиями делегата, выражая позицию всех единороссов Псковской области, Александр Котов поддержал выдвижение Владимира Путина для участия в выборах. «Другого варианта просто быть не могло. И не только потому, что я несу ответственность, возложенную региональным отделением – нашей команды, доверием которой я очень дорожу. Я сделал это искренне и от души, понимая, что России сейчас нужен именно такой президент – сильный, уверенный, который готов и способен вести страну к независимости, который может быть примером для всего мирового сообщества. Голос псковичей-единороссов отдан в поддержку Владимира Путина. И я рад быть причастным к этому историческому событию», - добавил Александр Котов.

Фото: пресс-служба Кремля

«Надеюсь, примеру "Единой России" последуют и другие партии. Конечно, мы всегда выступаем за электоральную конкуренцию, говорим о конкуренции взглядов и политических позиций, но, как отметил в выступлении на съезде Владимир Путин, время сейчас требует от нас твёрдости и сплочённости, работы на результат. Поэтому уверен, сейчас важнее не мериться рейтингами, а всем вместе объединиться и показать миру, какой народной поддержкой пользуется наш президент», - подчеркнул Александр Котов.