«Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 ноября.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Финляндия вводит, Эстония грозит: границу закрывают страны-соседи.
- Выборы президента-2024: должны ли кандидаты быть только партийными?
- Плюс один: очередной пскович включен в реестр иноагентов;
- Что такое «псковский гектар» и кому его будут выдавать?
- Новости муниципалитетов: диспансеризация провалена, дизайн-код введен.
- Рестораны в жилых домах: запретить нельзя оставить.
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.