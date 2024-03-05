Андрей Стегний: Члены профсоюза считают важной тему выборов президента

Члены профсоюза считают важной и актуальной тему выборов президента, от предстоящего голосования зависит, как дальше будет жить государство, заявил заместитель председателя Псковского облсовпрофа, эксперт, член общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Андрей Стегний в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что члены профсоюза активно регистрируются на участие в дистанционном электронном голосовании. При этом для многих важно прийти на участок и отдать свой голос очно.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.